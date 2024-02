Rozbřesk: Proč koruna může krátkodobě zůstat pod tlakem?

Koruna nezažívá zrovna nejlehčí okamžiky a tlačí se na klíčovou technickou hranici 25,50 EUR/CZK. I když v druhé polovině roku české měně věříme, nejbližší týdny a měsíce může zůstat pod tlakem a ne-vylučujeme další ztráty. Proč?



Za prvé proto, že nízká inflace může v nejbližších měsících ještě dál klesat a vytvářet prostor pro agresivnější snížení českých úrokových sazeb. V základním scénáři sice předpokládáme snižování sazeb po 50bps krocích, agresivnější pokles o 75bps však bezesporu může být na nejbližších zasedáních v březnu a v květnu ve hře.



Za druhé, klíčové zahraniční trhy, zejména pak USA hlásí výraznější inflační tlaky a v nejbližších měsících je tam otázka poklesu sazeb zcela mimo hru. Rozdíl mezi korunovými a dolarovými dvouletými sazbami (swapy) se tak v posledních týdnech výrazně posunul v neprospěch koruny (z -50bps na -100bps) a v nejbližších týdnech se na tom pravděpodobně nic nezmění.



Za třetí, koruna se v nejbližších měsících nebude moct tolik spolehnout na exportně zaměřený průmysl. Průmyslový export byl ke konci roku v útlumu a ani start do nového roku zatím není nijak pozitivní. Počítáme s tím, že jde o ”dočasné ochlazení” a od druhého kvartálu mohou exportéři pociťovat “tání ledů”. V nejbližších týdnech však slabší zahraniční zakázky mohou být u některých exportérů důvodem k opatrnosti při “využívání” slabého kurzu pro zajištění otevřených devizových pozic.



Z těchto důvodů nevylučujeme, že se koruna může v nejbližších týdnech pokoušet opakovaně testovat úrovně v okolí 25,50 EUR/CZK (úrovně kam oslabila po jmenování nového guvernéra Michla), a pokud by se jí to povedlo, není teoreticky vyloučený pokles až k úrovním, kam oslabila po startu ruské invaze na Ukrajinu (25,90 EUR/CZK). V takovém případě by to mělo pravděpodobně dopad do dalšího zpomalení/eventuálně zastavení poklesu úrokových sazeb v Česku a ztráty koruny by se pak ukázaly jako dočasné. K reakci ČNB by však došlo se zpožděním, a právě proto v nejbližších týdnech/měsících nelze vyloučit výraznější volatilitu české měny.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží na dostřel od 25,50 EUR/CZK. Včerejší komentáře Evy Zamrazilové volající po opatrnějším snižování úrokové sazby příliš nezapůsobily. Při prázdnějším domácím kalendáři předpokládáme, že koruna může zůstat pod tlakem a pokoušet se opakovaně testovat 25,50 EUR/CZK (viz úvodník).



Eurodolar



Včerejší svátek v USA umrtvil aktivitu i na hlavním devizovém páru světa. Nicméně ani dnešek nemusí být výrazně jiný, neboť v kalendáři nesvítí žádná důležitá data. Pokud tedy nepřijde impuls odjinud (např. z dluhopisových trhů), tak trh může setrvávat v režimu nízké volatility.