Nvidia ohromila novým výhledem prodejů, Nikkei 225 na novém maximu a futures jsou v zeleném

Akcie Nvidie v prodlouženém obchodování prudce vzrostly poté, co poskytla další ohromující prognózu prodejů. Skupina mmcité zveřejnila výsledky. Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 si zapsal nové maximum. Zápis z posledního shromáždění Fedu potvrdil obavy z pozdějšího začátku snižování sazeb. A futures jsou v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Sroxx 50 +0,9 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,7 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,2 %, S&P 500 mini +0,9 % a Nasdaq 100 mini +1,6 %.



Skupina mmcité, která v minulém roce úspěšně vstoupila na trh START pražské burzy, dnes zveřejnila předběžné hospodářské výsledky za rok 2023. Konsolidované tržby dosáhly úrovně 1,2 miliardy korun a provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o 65 procent na 101 milionů korun. Marže provozního zisku EBITDA vzrostla o 59 % z 5,3 % v roce 2022 na současných 8,4 %. Jedná se o předběžné výsledky, které budou finálně známé během druhého čtvrtletí, kdy bude dokončen audit a zveřejněna výroční zpráva společnosti mmcité a.s., a to včetně konsolidované účetní závěrky. Pro letošní rok pak očekává mmcité tržby na úrovni 1,25 miliardy korun a provozní zisk EBITDA ve výši 101 milionů korun při EBITDA marži 8,1 %. Více zde.



JP Morgan opakuje u doporučení „Overweight“ a zvyšuje cílovou cenu na 48 EUR z předchozích 46 EUR.



Akcie Nvidie v prodlouženém obchodování prudce vzrostly poté, co poskytla další ohromující prognózu prodejů. Tím dala nový impuls akciovému růstu, který z ní již dříve učinil nejhodnotnějšího výrobce čipů na světě. Tržby v současném období budou asi 24 miliard dolarů, uvedla společnost ve středečním prohlášení. Analytici předpovídali v průměru 21,9 miliardy dolarů. Výsledky za čtvrté čtvrtletí také překonaly odhady Wall Street a mezi investory udržují AI mánii. Více zde.



Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 dnes znovu vzrostl a dostal se poprvé nad 39.000 bodů, čímž překonal dosavadní maximum z prosince 1989. Na konci roku 1989 dosáhl index 38,957.44 bodu, což se dlouho považovalo za nepřekonatelnou hodnotu. Nový rekord, kterého se podařilo dosáhnout ve 12:32 místního času (4:32 SEČ), obchodníci podle agentury přivítali potleskem a tlumeným jásotem. Dalšímu vzestupu indexu pomohl mimo jiné růst akcií výrobců čipů v reakci na výsledky amerického výrobce , které překonaly očekávání trhu.



Zápis z posledního shromáždění Fedu ukazuje, že většina úředníků se více obávala rizika příliš brzkého snížení úrokových sazeb, než aby je držela příliš dlouho vysoko a poškodila tím ekonomiku. Zápis dále ukázal, že úředníci chtějí více důkazů, že inflace je pevně na cestě k jejich 2% cíli, než sníží úrokové sazby, přičemž někteří se i obávají, že by se snižování inflace mohlo zastavit. Po zveřejnění posílilo očekávání, že výpůjční náklady zůstanou v dohledné době vysoké.



Evropská unie je připravena schválit balíček 6,3 miliardy eur na postpandemickou pomoc Polsku příští týden při velkém hlasování o důvěře ve schopnost nové vlády napravit vztahy s Bruselem. Podle lidí obeznámených s diskusí je Evropská komise připravena uznat balíček politických závazků jako dostatečný k zahájení první platby z téměř 60 miliard EUR ve formě grantů a půjček, které zůstaly zablokovány kvůli obavám z nedostatečné vlády práva v tomto státě.



Ukrajina se blíží dohodě s Mezinárodním měnovým fondem o získání dalších 900 milionů dolarů ze své půjčky ve výši 15,6 miliardy dolarů na posílení válkou zničeného národního rozpočtu, když pomoc USA je stále v nedohlednu. Ukrajina údajně očekává, že dosáhne dohody se zaměstnanci MMF již ve čtvrtek.