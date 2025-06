Klesá pravděpodobnost konsolidace vládních financí, ani Trump možná neví, co chce dělat

Alan Blinder z Princeton University hovořil na CNBC o tom, že současné odhady růstu americké ekonomiky jsou výrazně ovlivněny větší volatilitou čísel týkajících se dovozů. Pokud rostou, samy o sobě snižují odhad růstu celé ekonomiky. Nyní panuje ojedinělá situace, kdy například není jasné, kolik lodí vlastně míří do amerických přístavů a nakolik jsou naplněny zbožím. „Meziroční růsty tak budou po nějakou dobu na odhady velmi složité.“

Nepřehání to americká centrální banka s obavami z toho, jak moc se cla promítnou do cen? Blinder na tuto otázku odpověděl, že ne. Fed i on sám věří, že doposud se cla do cenové hladiny promítla jen velmi omezeně a efekt bude mnohem silnější. Nikdo ale neví, jak moc a kdy. „Neví to ani Donald Trump, ale u něj si nejsem jistý, zda vůbec ví, co on sám chce dělat.“ Na CNBC se pak diskutovalo o tom, že jiné faktory včetně cen ropy tlačí inflaci dolů. Blinder k tomu řekl, že data odpovídají tomu, že inflace se dlouhodobě pohybuje směrem dolů, i když na určitou dobu se tento trend zastavil.



Pro Fed je v tuto chvíli nejlepší vyčkávat, podle ekonoma není žádný tlak na snižování sazeb, protože hospodářství se nachází v dobrém stavu. K tomu Blinder uvedl, že před rokem by nikdo nepochyboval o tom, že Spojené státy a jejich vládní dluhopisy jsou bezpečným útočištěm, nyní se ale o tomto tématu diskutuje mnohem více. „Stále jím do značné míry jsme, ale ne tolik jako dříve.“ Jinak řečeno, „americké vládní dluhopisy mají stále status bezpečného přístavu, ale ten přece jen poněkud utrpěl.“





Robert Kaplan z , který působil i ve vedení Fedu, na CNBC řekl, že poslední data snižují obavy ze slábnoucí ekonomiky. Mimo jiné kvůli tomu, že ze strany vlády může nakonec přijít rozpočtová stimulace místo očekávané kontrakce. Podle ekonoma tak klesá pravděpodobnost poklesu sazeb, i když Fed v tuto chvíli „není připraven udělat konečné rozhodnutí“. Pokud by došlo k prudšímu růstu nezaměstnanosti, Fed by sazby mohl začít snižovat, ale tento scénář je nyní méně pravděpodobný. Podle Kaplana kvůli zmiňovanému rozpočtovému vývoji, ale i posunech na straně nabídky práce. Vývoj u imigrace totiž nabídku utahuje, a to by samo o sobě mělo snižovat pravděpodobnost růstu nezaměstnanosti.



Kaplan hovořil také o vývoji vládních dluhů, nová vláda měla podle očekávání snižovat deficity a zvyšovat efektivitu vládního sektoru. Jenže pravděpodobnost takového vývoje nyní klesá a „dluhopisové trhy to možná začínají chápat“. Celkově se tak může blížit scénář, v němž si ekonomika povede relativně dobře, to samé platí o nezaměstnanosti, ale tématem bude vývoj deficitů, jejich výše kolem 7 % a v důsledku toho úroveň výnosů vládních dluhopisů, která může budit obavy.



Zdroj: CNBC