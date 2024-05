Spotřebitelé čekají vyšší inflaci a kazí tím investorům závěr týdne

Spotřebitelská důvěra nebývá tím, co by ukazovalo finančním trhům směr. Dnes to ale částečně zafungovalo, neboť jiné impulsy chybějí a květnový report Michiganské university má poměrně jasnou interpretaci. Důvěra se překvapivě propadla na hodnocení aktuální situace i pesimističtějších očekáváních, čímž narušila předchozí slibný růstový trend. Co hůř, klesající nálada je spojena s vyššími inflačními očekáváními spotřebitelů. V ročním horizontu čekají 3,5procentní růst cen, v horizontu 5-10 pak vyhlížejí 3,1procentní inflaci.

Během odpoledne promluvilo hned několik bankéřů z Fedu. Z jejich vystoupení vyplývá, že se snižováním úrokových sazeb netřeba spěchat a je příliš brzy o něm nyní uvažovat. To není nic překvapivého, neboť v podobném duchu se komentáře nesou už nějakou dobu. Efekt dat to ale mohlo mírně posílit.

Ve výsledku vidíme obrat dluhopisového trhu dolů, respektive obnovený nárůst výnosů. Americká desetiletá splatnost se zvedá o 4 bps. Evropské dluhopisy následují při trochu menších pohybech. Eurodolar spolu s tím lehce klesá na 1,0765. Zlato je stále 1,4 pct v plusu i přes lehkou odpolední korekci.

Pro akcie, naladěné na pevný směr úrokových sazeb směrem dolů, jsou dnešní data určitým zklamáním, které ale nemá výrazný dopad. Nasdaq sice klesl zpět na včerejší závěr, ale další trhy se drží v plusu. Pár desetin si připisuje S&P500, evropské indexy pak stoupají o více než půl procenta, poté co korigovaly své intradenní zisky.

