Politická nejistota v Evropě pokračuje, Fed si může vzít více času na sledování dat a futures jsou v zeleném

Lhůta pro předložení vládního protinávrhu na dividendu vypršela. Koalice francouzských levicových stran představila manifest, který cupuje většinu ze sedmi let Macronových ekonomických reforem. Také britský premiér Rishi Sunak čelí před volbami katastrofálním průzkumům veřejného mínění. Prezident Fedu v Minneapolis Neel Kashkari o víkendu řekl, že centrální banka si může vzít více času a sledovat příchozí data, než začne snižovat úrokové sazby. Čína oznámila smíšená ekonomická data, která ukazují na zmírnění nerovnováhy ekonomického růstu a futures jsou v zeleném.

Evropské akciové futures jsou v zelených číslech a signalizují potenciální oživení po poklesech z minulého týdne, kdy investoři naceňovali politickou volatilitu ve Francii a čekali na rozhodnutí hlavních centrálních bank, která mají přijít tento týden. Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,2 %.

Dolar se v rámci rostoucí averze vůči riziku posouvá výše. Euro se ustálilo poté, co minulý týden propadlo nejvíce za dva měsíce. Futures na francouzské dluhopisy klesly.

Lhůta pro předložení vládního protinávrhu na dividendu za rok 2023 vypršela v pátek 14. června. A mezitím ministr průmyslu a obchodu Síkela řekl, že poté, co viděl předběžná čísla, si nemyslí, že by bylo logické jít cestou pouze jednoho jaderného reaktoru.



Koalice francouzských levicových stran představila manifest, který cupuje většinu ze sedmi let Macronových ekonomických reforem a ohledně fiskální politiky staví zemi do kolizního kurzu s EU. Vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová řekla, že pokud vyhraje předčasné parlamentní volby ve Francii, tak se nepokusí vytlačit prezidenta Emmanuela Macrona. Spread mezi francouzskými a německými dluhopisy se minulý týden prudce rozšířil.



Méně než tři týdny před volbami ve Velké Británii čelí také tamní premiér Rishi Sunak katastrofálním průzkumům veřejného mínění, které naznačují, že před hlasováním 4. července má jen malou šanci. Poté, co dvě hlavní britské strany minulý týden zveřejnily své volební programy, labouristická opozice Keira Starmera rozšířila svůj náskok v průzkumech pro The Observer a pro Sunday Telegraph. Analýza Survation zjistila, že labouristé míří k velké většině křesel, přičemž konzervativci by získali pouze 72 z 650 křesel v Dolní sněmovně oproti 365 v posledních volbách v roce 2019.



Prezident Fedu v Minneapolis Neel Kashkari o víkendu řekl, že centrální banka si může vzít více času a sledovat příchozí data, než začne snižovat úrokové sazby. Pokud letos dojde pouze k jednomu snížení sazeb, pravděpodobně by k tomu došlo ke konci roku 2024, řekl Kashkari. A také celosvětově se zdá, že dny holubičí měnové politiky, která podnítila rally na dluhopisech rozvíjejících se trhů, jsou u konce. Výnosy z dluhopisů v místní měně rozvíjejících se trhů zaostávají za obdobnými dluhopisy denominovanými v dolarech nejvíce za dva roky.



Tento týden budou obchodníci také sledovat údaje o inflaci v Evropě a Velké Británii, mezitím má promluvit zástup představitelů Fedu, včetně prezidentky dallaského Fedu Lorie Logan, prezidenta chicagského Fedu Austana Goolsbeeho a guvernérky Fedu Adriany Kugler.



Čína oznámila smíšená ekonomická data ukazující na zpomalení průmyslové expanze v květnu a maloobchodními výdaje, které překonaly prognózy, čímž by se mohla hluboká nerovnováha hospodářského oživení alespoň trochu zmírnit. Průmyslová výroba vzrostla o 5,6 % oproti předchozímu roku a maloobchodní tržby zrychlily a vzrostly o 3,7 % ve srovnání s prognózou 3 %. Čísla výdajů naznačují, že čínské domácnosti možná konečně zareagují na vládní snahy o zvýšení spotřeby. Ceny domů však v květnu klesaly rychlejším tempem, přičemž ceny nových domů, s výjimkou státem dotovaného bydlení, klesly v 70 městech. Krátce před zveřejněním údajů ponechala Čínská lidová banka základní úrokovou sazbu beze změny již desátý měsíc za sebou.