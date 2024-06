Rozbřesk: Koruna nejslabší za měsíc zvyšuje sázky na pokles sazeb ČNB o 25bps

Česká koruna se týden před měnově-politickým zasedáním ČNB dostává pod tlak. V posledním měsíci se přitom téměř nehybně držela v těsné blízkosti 24,70 EUR/CZK, nehledě na silné impulsy v podobě nad očekávání svižného růstu tuzemských mezd, nižší květnovou inflaci nebo zasedání ECB a Fedu.



Oslabení české měny nad 24,90 EUR/CZK přichází ve chvíli, kdy centrální bankéři vyrukovali s mediální ofenzivou – Tomáš Holub, Eva Zamrazilová i Jan Frait shodně nechali otevřené dveře pro pokles sazeb o 50 i 25bps. Podobně i guvernér Aleš Michl včera zdůraznil, že oběma variantám přisuzuje podobnou míru pravděpodobnosti. Zatímco opatrnější přístup by akcentoval především zrychlenou mzdovou dynamiku a její možný průsak do už tak zvýšené inflace ve službách, pro razantnější pokles sazeb o půl procentního bodu hovoří dle členů bankovní rady silnější koruna.



Ta je oproti jarní prognóze, která ve druhém čtvrtletí počítá s průměrným kurzem 25,20 EUR/CZK, přibližně o jedno procento silnější. Jako taková tedy zpřísňuje měnové podmínky v ekonomice, což není z pohledu ČNB žádoucí. Podle interního palcového pravidla centrální banky by jednoprocentní posílení koruny zhruba vyvážil dodatečný pokles sazeb o 25bps. Ztráty koruny v posledních dnech ale potřebu této „neutralizace“ zčásti oslabují, zvláště pokud by měla česká měna zůstat v defenzivě i v příštím týdnu a atakovat úroveň 25 EUR/CZK.



Shrnuto, podtrženo, samotné koruně se vidina razantnějšího poklesu sazeb evidentně nezamlouvá; z pohledu tržních sázek by totiž šlo o negativní překvapení. My se podobně jako trh nadále kloníme ke snížení sazeb o 25 bazických bodů pod vlivem jestřábí komunikace ČNB na posledním zasedáním a proinflačnímu překvapení v podobě svižného růstu mezd. Nejistota je však tentokrát významná i kvůli tomu, že centrální bankéři nevyslali jasné signály. Sami ale zdůrazňují, že se budou rozhodovat až na základě debaty na měnově-politickém zasedání ve čtvrtek. Do té doby se každopádně vyplatí sledovat vývoj kurzu koruny, který v rozhodování může sehrát důležitou roli.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává v defenzivě a včera oslabila na úroveň 24,90 EUR/CZK. To je nejslabší úroveň za více než měsíc. Hlavním důvodem jsou komentáře centrálních bankéřů, kteří nechávají otevřené dveře snížení sazeb o 50 i 25bps v situaci, kdy je peněžní trh nastaven na méně razantní pokles sazeb (viz úvodník).



Eurodolar

Svátek v USA přinesl včera klidnější obchodování, které může pokračovat klidně až do konce týdne.

Eurodolar by nicméně měl po očku sledovat i příchozí americká data a také reakci na zasedání Bank of England. Britská centrální banka sice sazby dnes měnit nebude, ale výstupy z jejího zasedání mohou ovlivnit libru a nepřímo i kurz eurodolaru.