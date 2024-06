Hubbard: Právo na příležitost, ovšem ne právo na výsledek

Glenn Hubbard z Columbia Business School hovořil na Bloombergu o ekonomických systémech s tím, že při hledání toho optimálního není třeba jít nazpět k extrémům, které byly zkoušeny v historii. Připomněl, že J. M. Keynes v době Velké deprese hovořil o tom, že vládní sektor by měl v ekonomice zasahovat v případě extrémních šoků. Nyní ale vláda zasahuje soustavně.



Podle ekonoma tedy Keynes nehovořil o ničem takovém, co se děje dnes. Neustálá pomoc ze strany vlády pak poškozuje konkurenci v ekonomice. A jak podotkl redaktor Bloombergu, takový přístup souvisí i s politikou, protože pomoc ze strany vlády může podporovat znovuzvolení stran, které jsou právě u moci. Hubbart k tomu dodal, že taková politika už není udržitelná ani z finančního hlediska. Budou totiž například růst výdaje na důchody, zatímco „nikdo není moc nadšený z vidiny zvýšení daní“.



Podle ekonoma by mělo existovat „právo na příležitost“, ovšem ne „právo na výsledek“. Jinak řečeno, každý by měl mít příležitost uspět, ale vláda by neměla nikomu garantovat, že úspěchu skutečně dosáhne, nebo že bude pokrývat jeho ztráty. Rovnost na úrovni příležitostí by pak měla být zajištěna například dostupností vzdělání či vládního financování základního výzkumu. To jsou oblasti, kde vláda hraje důležitou roli. Velké americké univerzity přitom musí podle profesora nejdříve „dát své věci do pořádku“, nemá moc smysl, aby jim vláda „posílala velké šeky, snad jen u onoho základního výzkumu.“



Ekonom se domnívá, že správně nastavenou politikou lze zvýšit životní standard společnosti, nicméně v případě USA takovou politikou nejsou ani vyšší cla či „rozbředlá“ průmyslová politika. O clech přitom hovoří Donald Trump a poznámkou o průmyslové politice zase profesor narážel na některé kroky současného prezidenta Bidena. Jak je ale možné, že jak cla, tak současnou průmyslovou politiku podporují někteří ekonomové?



Hubbart na uvedenou otázku odpověděl, že mnoho ekonomů poukazuje na negativní důsledky cel. Včetně toho, že tíhu související s jejich zavedením nese hlavně běžný spotřebitel. K tomu dodal, že se tu nejedná pouze o důsledky politiky Donalda Trumpa. „Biden je s tarify agresivní také.“ Současná průmyslová politika americké vlády se pak podle experta setkává s velkou kritikou. „Nejde o to, že by ji nemělo smysl nikdy dělat. Ale ne bez konkrétního plánu.“



Zdroj: Bloomberg