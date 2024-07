Víkendář: Pokud by se americká inflace měřila stejně jako ta evropská, už by byla na 2 %

Podle Bloombergu existuje řada ekonomů, kteří považují za vhodné snižovat v USA sazby. Je tedy nyní rizikem zejména to, že americká centrální banka s tímto krokem čekala příliš dlouho? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídal prezident Chicago Federal Reserve Bank Austan Goolsbee, podle kterého toto riziko existuje, ale to samé platí o unáhleném poklesu sazeb. Jisté podle něj je, že sazby leží ve znatelně restriktivní oblasti. A pokud inflace klesá a sazby zůstávají beze změny, tato restrikce se zvyšuje s tím, jak rostou sazby reálné.



Podle ekonoma se nesmí zapomínat, že Fed má dvojí mandát. Tedy že vedle inflace sleduje i vývoj ekonomické aktivity. A právě druhá oblast se stává více relevantní ve chvíli, kdy se inflace pohybuje směrem k cíli ve výši 2 %. Pak je totiž opět namístě věnovat pozornost i tomu, jak se monetární politika dotýká ekonomické aktivity. U ní se přitom objevují „varovná znamení“, tudíž je vhodné hledat rovnováhu mezi pokrokem ve snižování inflace na straně jedné a vývojem v širší ekonomice na straně druhé.







Na ochlazování trhu práce podle Golsbeeho ukazuje řada indikátorů, nesmí se ale zapomínat, že doposud byla situace v této části ekonomiky značně napjatá. Současná výše reálných sazeb leží ovšem podle něj i přesto tak vysoko, že ji lze ospravedlnit jen v případě, že by inflace neměla dál klesat ke 2 %. On sám se však domnívá, že k tomuto cíli směřuje, a pak se i sazby „musí vracet k normálu tak jako inflace“. „Na straně zaměstnanosti jsme si vedli velmi dobře, mnohem horší to bylo na straně inflace. Nyní se situace v této oblasti zlepšuje, proto je nutné věnovat více pozornosti i zaměstnanosti,“ dodal ekonom.



V oblasti zboží se podle experta inflace vrátila téměř do stavu, který panoval před rokem 2020. V oblasti služeb se inflace „zlepšuje“, určitou „záhadou“ je vývoj v oblasti bydlení, kde inflace neklesá. K tomu ekonom zmínil, že „v Evropě se inflace měří jinak, pokud bychom použili stejný postup, americká inflace by už byla na 2 %.“ Rozdíl přitom spočívá právě v tom, jak je odhadována inflace v oblasti bydlení.



Golsbee klade důraz na to, že pokud jsou nominální sazby stabilní a inflace klesá, dochází ke zmíněnému růstu sazeb reálných a k pasivnímu utahování monetární politiky. Podle něj by ale utahování nemělo probíhat takto automaticky, mělo by být prováděno na základě rozhodování centrální banky. Nezaměstnanost přitom může „vystřelit nahoru jako raketa a dolů klesat jako peříčko“. Proto je důležité věnovat pozornost známkám slábnutí trhu práce a případně včas reagovat.



Současný ekonomický cyklus je velmi neobvyklý, to samé může platit o dalším vývoji na trhu práce. Podle experta je tudíž důležité sledovat nová data a podle nich rozhodovat. K vývoji na trzích uvedl slova Paula Volckera: „Naše práce je jednat a práce trhů je reagovat na to, co my děláme. A je důležité neprohazovat to.“ Centrální banka by tak trhům podle ekonoma neměla dávat vodítka a říkat jim, jak moc a kdy mají sazby klesnout.



Zdroj: Bloomberg