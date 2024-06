Víkendář: Za půl roku se začne na akciích rotovat

Dan Skelly z Wealth Management se domnívá, že investoři by na americkém akciovém trhu neměli být nyní příliš kreativní. Neměli by se totiž výrazně odchylovat od doposud dobře fungujících strategií zaměřených na společnosti, kterých se moc nedotýkají vyšší sazby či z nich dokonce těží (viz první část rozhovoru v předchozím víkendáři). Za půl roku či rok by se ale podle experta situace mohla měnit.



Morgan Stanley se nyní přiklání ke scénáři hladkého přistání, kdy by nemělo dojít k prudšímu poklesu tempa růstu. Skelly proto míní, že v rámci půl roku až roku by na akciovém trhu mohlo docházet k určité rotaci. Přispět by k ní mohla i centrální banka. Ekonomové míní, že Fed bude letos snižovat sazby třikrát. Ke konci roku by tak mohla nastat rotace „k hodnotovější a cykličtější části trhu“.



Na čem se zakládá odhad trojího snížení sazeb v letošním roce? Skelly uvedl, že ekonomové jeho banky předpokládali přerušení dezinflačního trendu v první polovině letošního roku a tato predikce se naplnila. Ve druhé polovině roku by ale podle nich měla dezinflace opět nabrat na síle a centrální bance by se tudíž otevřel prostor pro trojí pokles sazeb. Fed navíc řekl, že se snižováním sazeb nebude čekat, až inflace klesne k jeho cíli ve výši 2 %.



Skelly míní, že s ohledem na některé strukturální jevy v americké ekonomice je rozhodnutí Fedu nečekat až na úplný pokles inflace k 2 % moudré. A pokud by se k tomu měly naplnit predikce jeho společnosti a inflace by měla ve druhé polovině roku skutečně klesat, byl by „na podzim čas na změnu pozic“. Tedy na větší posun směrem ke zmíněným hodnotovým a cyklickým titulům. Doposud byla přitom taková rotace problematická kvůli faktorům, jako jsou revize očekávaných zisků. Ty totiž hovořily spíše pro růstové tituly.



Následující tabulka ukazuje vývoj celkových revizí zisků očekávaných pro letošní rok. Ve srovnání s počátkem minulého roku leží nyní očekávané zisky výš na japonském trhu, druhým extrémem jsou rozvíjející se trhy:





Zdroj: X



V posledních dvou měsících jdou revize nahoru v Evropě a Japonsku, v USA spíše stagnují a na rozvíjejících se trzích nabraly opět směr dolů.





Zdroj: Yahoo Finance