Slabost britského trhu má první oběti, aktivističtí investoři se firmy snaží přesunout z Londýna

Aktivističtí investoři, kteří hledají lepší výnosy, se snaží přesvědčit londýnské společnosti, aby vstoupily na zahraniční burzu. Hedgeový fond Third Point Dana Loeba nedávno vyzval řadu velkých britských podniků, aby se přesunuly z londýnské burzy na newyorskou. Tento fond není sám, kdo prosazuje tuto strategii, která je založena na velkém diskontu ocenění britských akcií ve srovnání s akciemi v USA a jinde.

Loebova firma se připojila k firmám jako Cevian Capital, která loni tlačila na dodavatele stavebních materiálů CRH, aby přesunul svůj primární listing z Londýna do New Yorku - a uvedla, že by ji měl následovat i vydavatel vzdělávacích materiálů Pearson. Podobně společnost Sparta Capital Management, kterou založil bývalý obchodník společnosti Elliott Management Franck Tuil, naléhala na strojírenskou firmu John Wood Group, aby zvážila vstup na burzu v USA.

„Lobbování za opětovný vstup britských společností na burzu v USA bude důležitou součástí aktivistické příručky,“ řekl Liad Meidar, řídící partner aktivistického investora Gatemore Capital Management. „Jednali jsme se společnostmi o této myšlence a mnoho společností je jí otevřeno,“ dodal, aniž by uvedl jména.

Jádrem této strategie je zející mezera v ocenění. Zatímco společnosti z indexu S&P 500 se obchodují za zhruba 21násobek forwardové 12měsíční ceny k zisku, firmy z indexu FTSE 100 jsou oceněny na něco málo přes polovinu této hodnoty, přičemž ocenění má od referenda o brexitu v roce 2016 klesající tendenci.

A nejsou to jen USA, které jsou považovány za atraktivnější: Společnost Palliser Capital nedávno vyzvala skupinu , aby se vzdala své primární kotace v Londýně a sjednotila svou firemní strukturu v Austrálii, zatímco Tribeca Investment Partners chce, aby totéž udělala společnost .

Aktivističtí investoři tvrdí, že jiné trhy, zejména americké, nabízejí větší likviditu a lepší ocenění. V případě CRH mají pravdu, protože stavební společnost od loňského roku, kdy akcionáři schválili přesunutí primární kotace na burzu v New Yorku, zvýšila svou tržní kapitalizaci o přibližně 17 miliard dolarů.

Mnozí také říkají, že pro firmy, které vydělávají většinu svých příjmů v zahraničí, nemá smysl mít svůj hlavní úpis ve Velké Británii, zejména v kontextu stagnující domácí ekonomiky a libry, která zůstává navzdory nedávným ziskům poměrně slabá. „Často vidíme arbitrážní příležitosti v ocenění mezi americkými a britskými nebo evropskými společnostmi. Kótování na burze v USA pro mnoho podniků může mít smysl za předpokladu, že společnost má v USA významnou přítomnost,“ řekl Marco Taricco, spoluzakladatel aktivistické společnosti Bluebell Capital Partners

Nejde však jen o matematiku. Podle Meidara ze společnosti Gatemore mají americké společnosti lepší předpoklady pro přilákání nejlepších talentů, protože odměny managementu jsou obvykle vyšší a ředitelé mají méně omezení, pokud jde o vlastnictví akcií. A pro některá odvětví, jako jsou fosilní paliva, nabízejí USA přívětivější investorskou základnu než Evropa – což generální ředitel společnosti argumentoval v rozhovoru pro agenturu Bloomberg na začátku tohoto roku.

Ben Cleary, partner a portfolio manažer společnosti Tribeca, uvedl, že v Londýně existuje pro akcie těžebních společností velká valuační sleva – dokonce i ve srovnání s jejich vlastními globálními kotacemi - a že Austrálie má „investorskou základnu přátelskou k těžebním společnostem“. „Uzavírání slev nám pomáhá generovat výnosy pro naše investory,“ dodal Cleary.

Tlak aktivistů prohlubuje potíže britského akciového trhu, který v roce 2022 přišel o korunu největšího evropského trhu podle hodnoty a do značné míry promeškal oživení v regionu v oblasti primárních veřejných nabídek. Nízké ocenění také činí britské společnosti obzvláště atraktivními pro zahraniční nápadníky, přičemž jména jako Hotel Chocolat Group a logistická společnost Wincanton byly akvírovány s vysokými prémiemi.

Politické dilema

Odliv kotací je bolestí hlavy pro britské politiky. Británie chce zjednodušit pravidla pro upisování akcií a nalákat růstové společnosti do Londýna, zatímco ministr financí Jeremy Hunt navrhl nezdaněné spořicí účty pro investice do britských společností. Přesto se návrhář čipů Arm Holdings Plc – miláček britské technologické scény se sídlem v anglické Cambridgi – loni rozhodl vstoupit na burzu v New Yorku, což ukazuje na velikost britského problému.

Obě hlavní britské politické strany se snaží ujistit bankéře a vedoucí představitele podniků, že dokáží zajistit stabilitu City a udržet domácí technologické firmy. Jednou z velkých otázek bude, zda by labouristé, pokud 4. července vyhrají parlamentní volby, jak předpovídají průzkumy veřejného mínění, byli připraveni nasměrovat penzijní fondy a ISA – individuální spořicí účty – do britských aktiv.

Ne vždy jsou ovšem aktivistické kampaně úspěšné. Generální ředitel společnosti Tadeu Marroco nedávno vyloučil, že by na nátlak investorů přešel na americkou burzu, a řekl listu Financial Times, že by to „způsobilo velké vnitřní rozptýlení“. A některé firmy se nadále volí úpis ve Spojeném království, internetový prodejce módy Shein připravuje žádost o vstup na burzu v Londýně, uvedla v pondělí agentura Bloomberg.

Vstup na burzu jinde také nemusí být nutně zárukou lepších výsledků. „Americký trh může být velmi trestající,“ řekl Taricco ze společnosti Bluebell. Pokud nemáte v USA velké zastoupení nebo velkou tržní kapitalizaci, „můžete riskovat, že se na vás zapomene“.

Zdroj: Bloomberg, Google Finance