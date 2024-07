Perly týdne: Stále kvalita versus akcie malých společností. Výborní v digitálním světě, amatéři v tom fyzickém

Výkonný partner společnosti Deepwater Asset Management Doug Clinton se domnívá, že hodnota robotaxíků se bude v ceně akcií Tesly projevovat jen postupně, investoři tudíž musí mít trpělivost. Liz Ann Sonders ze společnosti Charles Schwab to stále nevidí na rotaci směrem od kvalitních společností, snižování sazeb totiž nebude nijak razantní. A BofA poukazuje na nízké relativní ceny regionálních bank a „nevyhnutelný“ obrat v nezaměstnanosti.



Stále kvalita: Liz Ann Sonders ze společnosti Charles Schwab se domnívá, že skok u akcií malých společností nebude mít delšího trvání. Podle ní sice může mít řada investorů zájem o posun směrem k menším firmám, ale tento proces nebude celkově tak extrémní jako během posledního týdne. Do značné míry je přitom uvedený vývoj ovlivněn očekáváním obratu v monetární politice Fedu a blížícím se snižováním sazeb.



Na CNBC poukázali na to, že v indexu Russell 2000 jsou i společnosti, jejichž kapitalizace prudce klesla kvůli problémům, jimž čelí. Sonders se domnívá, že malé společnosti není dobré vnímat jako jeden celek. Dají se například rozdělit i na ziskové a neziskové firmy, první skupina si přitom vede mnohem lépe než druhá. Podobně se dá index Russell 2000 rozdělit na společnosti s dobrým pokrytím úrokových nákladů a na ty, které mají pokrytí slabé.



Sonders se domnívá, že stále není namístě investovat podle jednotlivých odvětví, lepší je takzvané faktorové investování. A konkrétně zaměření se na kvalitu, tedy společnosti, které mají mimo jiné silnou pozici na trhu a rozvahu. K tomu strategička dodala, že kvalitní akcie chtějí investoři vlastnit vždy, někdy ale nastane okamžik, kdy má smysl pohnout se do určité míry směrem k rizikovějším akciím. Bývá tomu tak v době ekonomického boomu či výrazného obratu v monetární politice směrem k uvolnění. Sonders si ale podle svých slov není jistá, že taková situace panuje i nyní.



Americká centrální banka může podle expertky tíhnout ke snižování sazeb, ale pokud tak učiní, nebude to nijak razantní krok. Proto má smysl zaměřovat se stále na zmíněné silné společnosti včetně těch, které nemají problémy s pokrýváním svých úrokových nákladů, dosahují vyšší návratnosti kapitálu a generují vysoké cash flow. „To je způsob, jak se v současném prostředí stavět k trhu.“ Zmíněné společnosti přitom lze najít ve více odvětvích, vybírat samotná odvětví naopak nemá podle expertky nyní velký smysl.



Regionální banky na lokálním dně, nezaměstnanost na nevyhnutelném růstovém trendu: ukazuje relativní vývoj cen akcií malých regionálních bank k akciím bank velkých. První skupina leží nejníže od října 2009, i když podobné úrovně testovala v roce 2020. Extrémem pak byl rok 2008, kdy se situace ale rychle obrátila a zanedlouho nato byly zase regionální banky relativně k těm velkým mimořádně vysoko:



Zdroj: X



V jiné ze svých analýz BofA aplikuje technickou analýzu na dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v americké ekonomice. Podle ní se ve třetím čtvrtletí minulého roku dostavilo celkově jedenácté technické dno, po kterém „nevyhnutelně přichází růstový trend“:



Zdroj: X



Výborní v digitálním světě, amatéři v tom fyzickém: Výkonný partner společnosti Deepwater Asset Management Doug Clinton se domnívá, že by letos mohla vedle více informací o robotaxících představit i nové modely elektromobilů. také patří mezi společnosti, které „řeší problémy reálného světa“. Její časové plány ale bývají „trochu moc optimistické“, takže je často nedodrží a podobné to může být i s představováním robotaxíků.



Clinton hovořil o tom, že i kdyby byly robotaxíky představeny příští rok či v roce 2026, bude ještě nějaký čas trvat, než se tato oblast odrazí ve valuačních modelech analytiků a investorů. Tato oblast je do určité míry v cenách akcií odražena již nyní, ale na dosažení plného efektu se podle experta bude čekat a je třeba trpělivosti.



Investor také odpovídal na dotaz týkající se Muskovy společnosti xAI, která se zaměřuje na oblast umělé inteligence. Clinton k ní uvedl, že Deepwater je jedním z akcionářů xAI, protože sdílí Muskovu vizi a sází na jeho schopnosti. Společnosti jako Google či OpenAI jsou také „výborné v digitálním světě, ale jde spíše o amatéry ve světě fyzickém.“ Muskova firma by na tom měla být lépe i v této oblasti.



Na dotaz týkající se Applu Clinton řekl, že tato firma chce udělat z umělé inteligence technologii, která bude jednoduše použitelná pro běžného člověka. Na dosažení takového cíle přitom může mít „nejlepší pozici na světě“, čas ovšem ukáže, zda skutečně dovede posunout svůj růst významnějším způsobem směrem nahoru.