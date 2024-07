Trh se stále vzdaluje svým valuačním standardům. Pohled pod povrch ale už tak černobílý není

Dnes se podíváme na aktualizovanou tabulku s řadou valuačních měřítek amerického akciového trhu. Ta stále ukazují, že valuace jsou na tom z historického pohledu hodně našponovaně. Pokud se ale podíváme pod povrch, obrázek se trochu mění.



Třeba takzvané Shillerovo PE je nyní na cca dvojnásobku historického průměru, téměř 90 % nad průměrem je poměr cen akcií k jejich účetním hodnotám. Na ještě větších extrémech jsou poměry kapitalizace trhu k HDP, či k cenám některých komodit. Ale to jsou už vyloženě exotické násobky, sloužící maximálně jako zajímavost - před časem jsem tu například poukazoval na to, že kapitalizace trhu by k HDP měla „přirozeně“ časem růst.





Zdroj: X



Mezi nejméně našponované patří dva PEGy a poměr cen k volnému toku hotovosti FCF. O něm tu občas píšu, protože volný tok hotovosti je z hlediska toho, co firmy akcionářům generují, ukazatelem dost podstatným. To samé pak platí o tomto valuačním poměru. Jeho relativně nízká valuační našponovanost (ve srovnání k poměrům jiným) je zřejmě dána nízkým objemem investičních výdajů (tj., vysokým poměrem FCF k ziskům). To je zase podle mé teze do nemalé míry dáno soustavným trendovým poklesem cen investičního zboží. Jak s tím vším zahýbou investice do nových technologií se uvidí.



Když jsem tabulku ukazoval před časem násobky P/FCF byly asi 8 – 9 % nad historickým průměrem, nyní je tu už téměř 14 %. I zde se tedy valuace šplhají výš. A podívejme se dnes ale detailněji na ony PEGy, tedy poměry PE k očekávanému dlouhodobějšímu růstu zisků. Samotná PE jsou hodně vysoko, ale PEGy jen na 17 – 20 %. Je to dáno poměrně vysokým očekávaným růstem – když o něj upravíme PE, už tak vysoko z historického pohledu PE není.



Podobné cvičení by samozřejmě šlo udělat i u onoho P/CF. Tj. očistit jej o to, o co výše jsou nyní růstová očekávání. Toto pomyslné PCFG by pak muselo být nyní ve srovnání s průměry znatelně níže, než samotné P/CF. To není snaha za každou cenu nějak ukázat, že americký trh není z historického pohledu valuačně vysoko. Jde o prostou úvahu – pokud je PEG ve srovnání s průměry mnohem níže, než PE, muselo by PFCFG být také znatelně níže, než P/CF. Pokud bychom přitom vzali rozdíl mezi PEG a PE a aplikovali jej na P/FCF a pomyslný PCFG, tak toto P/FCF upravené o růst by pravděpodobně bylo pod historickými průměry.



Jinak řečeno, pokud k běžně používaným poměrům cen a zisků PE vezmeme v úvahu (i) onen efekt vyššího FCF (zmíněné nižší investiční výdaje) a (ii) nadstandardně vysoká růstová očekávání, výsledná valuační měřítka mohou být i pod průměry. To ale samo o sobě neříká, že trh nemá sklon k bublinovatosti. Přesněji řečeno k přílišnému optimismu ohledně onoho růstu.