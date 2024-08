Rozbřesk: Výrobní inflace v ČR opět lehce nabírá na síle, dolar před Jackson Hole oslabuje

Výrobní ceny v průmyslu rostly v červenci o 0,6% meziměsíčně a meziroční růst tak zrychlil z 1,0% na 1,7% - o něco výrazněji než předpokládala letní prognóza ČNB (1,1% pro Q3 2024). Rozdíl však není velký, a nejedná se tak pro centrální bankéře o výraznější jestřábí impuls.



Důvodem lehkého nárůstu dynamiky výrobních cen v průmyslu je mírnější pokles cen v energeticky náročných sektorech - v některých (například chemický průmysl) výrobní ceny meziročně opět začínají růst. Současně nehledě na slabší poptávku nijak výrazně nezvolňuje výrobní inflace v páteřních odvětvích českého průmyslu - ve strojírenství nebo v automotivu. V dalším průběhu roku očekáváme pokračující lehké zesilování výrobních tlaků do rozmezí 2-3%.



Současně také přestaly v posledních měsících klesat ceny zemědělské produkce, a to zejména v živočišné výrobě. I proto meziroční poklesy cen zemědělské produkce viditelně zmírňují z -7,5% v červnu na -3,7% v červenci. A ceny živočišné výroby dokonce začínají meziročně lehce růst. S tím se vesměs zastavil také pokles cen v potravinářském průmyslu. Takový vývoj je v souladu s naším očekáváním a vesměs ho předpokládá i poslední prognóza ČNB, která podobně jako my předpovídá i postupné odeznívání potravinové deflace “na pultech obchodů”. Vývoj globálních cen potravin (index FAO) však zatím nenaznačuje obrat k výraznějšímu růstu cen….ukazuje spíše na jejich stagnaci.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 25,20 EUR/CZK a tlak plynoucí z posilujícího dolaru v pátek zjevně na českém devizovém trhu zeslábl. Bez výraznější reakce také česká měna přešla červencovou výrobní inflaci (viz úvodník). Čeká nás týden, který bude na domácí události prakticky prázdný a koruna bude dál spíše z povzdálí sledovat dynamiku na globálních dluhopisových trzích a na eurodolaru.



Eurodolar

Americký dolar slábne s tím jak se přibližuje slet centrálních bankéřů v Jackson Hole (začne v pátek). Zde by totiž mohly zaznít holubičí signály, které budou avizovat zahájení cyklu snižování úrokových sazeb v USA. V tomto duchu koneckonců promluvila ve víkendovém interview pro FT prezidentka san-franciského Fedu Mary Dallyová. Ta se vyslovila pro postupné snižování úrokových sazeb.

Jinak co se týká ekonomického kalendáře pro tento týden, tak kromě Jackson Hole stojí za zmínku také indexy podnikatelských nálad PMI, jež budou zveřejněny ve čtvrtek.



Akcie

Týden ve velmi negativním duchu zakončily akcie Pfizer. Kombinovaná vakcína mRNA covid-chřipka ve třetí fázi testování se bohužel nesetkala s předem stanoveným cílem, jinak řečeno selhala. Akcie reagovaly poklesem o více jak 1 % a po velmi slibném předchozím měsíci se opět navrátily k 50dennímu a 100dennímu klouzavému průměru. Naopak skvělý týden zakončený dalším růstovým dnem mají za sebou tentokrát akcie Nvidia, které dnes narostly o více jak 1 % a během jednoho týdne posílily o takřka 20 %.