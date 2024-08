ČNB: Dluhy českých domácností v červenci stouply na téměř 2,32 bilionu Kč

Dluhy českých domácností u bank letos v červenci meziměsíčně stouply o 12 miliard korun na téměř 2,32 bilionu. Dluhy firem se proti červnu zvýšily o 19 miliard na skoro 1,42 bilionu. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). V meziročním srovnání byl nárůst zadlužení ještě výraznější. Ve srovnání s loňským červencem narostl objem úvěrů u domácností o 103 miliard korun a u nefinančních podniků o 88 miliard.



Naprostou většinu dluhů domácností - více než tři čtvrtiny - tvoří dlouhodobě úvěry na bydlení. V červenci se jejich objem podle ČNB meziměsíčně zvýšil o půl procenta na přibližně 1,79 bilionu korun.



"Růst celkového zadlužení domácností v červenci táhly zejména úvěry na bydlení, které vzrostly o osm miliard Kč," řekl ČTK analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. Z pohledu nově poskytovaných úvěrů na bydlení je podle něj aktivita v letošním roce vyšší o téměř 80 procent. To je však i vliv nižší srovnávací základny, dynamicky však rostou i nové spotřebitelské úvěry, které se meziročně od ledna do července zvýšily téměř o třetinu, dodal.



Dluhy domácností u bank vytrvale rostou od února 2016. Výjimkou byl pouze duben 2022, kdy se meziměsíčně snížily, což ale byl podle ČNB dopad odebrání bankovní licence české pobočce ruské Sberbank.



U dluhů firem mají nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V červenci činily 768 miliard korun, tedy 54 procent z objemu úvěrů nefinančních podniků.



V minulosti objem dluhů firem více kolísal, ale v poslední době podobně jako u domácností zadlužení vytrvale jen s krátkými výkyvy roste. Loni od března, kdy dluhy činily 1,265 bilionu korun, se jejich objem zvyšoval do listopadu, kdy se zadlužení firem meziměsíčně snížilo. Poté se zase postupně do letošního dubna zvyšovalo. V květnu pokleslo, ale v posledních dvou měsících zase stoupalo.



Centrální banka zveřejňuje statistiku každý měsíc. V červenci byla bankovní statistika v Česku sestavena ze zdrojových dat 45 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank, bez ČNB.