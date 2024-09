Po výprodeji rizika se akciové trhy snaží stabilizovat

Včerejší vlna výprodejů především na polovodičích a dalších technologických titulech nabrala na síle a přelila se i do dnešního obchodování. Pod tlakem byly burzy v Asii a výrazně v červeném otevřela také Evropa. Krom toho dál sledujeme zvýšený zájem o dluhopisy svědčící o preferenci bezpečnějších aktiv. Eurodolar jasný směr nemá, neboť včera mířil dolů, zatímco dnes se zvedá na 1,1055. Na své včerejší ztráty navazuje ropa.



Přesto se situace během dopoledne už zklidňuje. Hlavní evropské akciové indexy ztráty neprohlubují a naopak je mírně korigují. Nejhorší výkon předvádí AEX (-1,3 pct), zatímco DAX , FTSE100 a CAC40 jsou dole asi o 0,7 procenta. Americké futures naznačují pokles při startu Wall Street do dalšího řádného obchodování, ovšem také zde je vidět v posledních hodinách spíše stabilizaci, respektive snahu o mírné zlepšení.

U včerejšího propadu akcií nevidíme jasný spouštěč (jakkoli ho následně urychlilo ISM) a předpokládáme dominantní roli strachu před dalšími důležitými čísly z ekonomiky v konfrontaci s vysokými úrovněmi akciových trhů. Zásadní bude páteční report z amerického trhu práce, před nímž lze čekat udržení zvýšené nervozity. Také dnešek ale dodá zajímavé statistiky. Bude to zpráva JOLTS a v rámci ní počet otevřených pracovních pozic za červenec. Má dojít k poklesu na 8,1 milionu, což by svědčilo o postupném ochlazování zájmu firem o pracovníky. Takový vývoj by byl v souladu s předpokládaným startem snižování úrokových sazeb Fedu i hladkým přistáním ekonomiky. Problém by nastal, pokud by čísla překvapila příliš směrem dolů. Při zvýšených obavách o kondici ekonomiky pak pozornost přiláká i večerní Béžová kniha Fedu, která právě o situaci v jednotlivých distriktech pravidelně informuje.

Koruna nezůstala ušetřena včerejšího výprodeje rizika, načež se dnes snaží ztráty redukovat a proti euru se obchoduje na 25,08. Ačkoli v příštích dnech ještě přijdou na řadu domácí data, čekáme, že měna bude spíše tlumeně reagovat na sentiment ve světě.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0873 -0.0799 25.1310 25.0730 CZK/USD 22.6915 -0.1847 22.7445 22.6685 HUF/EUR 394.0406 0.0769 394.4617 393.3039 PLN/EUR 4.2817 0.0770 4.2832 4.2746

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8651 0.0010 7.8716 7.8575 JPY/EUR 160.4040 -0.1671 160.6170 160.0060 JPY/USD 145.0905 -0.2602 145.3050 144.7750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8424 0.0131 0.8437 0.8423 CHF/EUR 0.9375 -0.1597 0.9396 0.9370 NOK/EUR 11.8558 0.4074 11.8752 11.8033 SEK/EUR 11.4207 0.3325 11.4237 11.3793 USD/EUR 1.1055 0.0946 1.1063 1.1042

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4914 0.1074 1.4956 1.4888 CAD/USD 1.3561 0.0926 1.3561 1.3533