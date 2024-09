Investoři pozitivně reagují na data, která však tak skvělá nejsou

Zatímco evropské akciové trhy dál obchodují pouze smíšeně, Amerika se vydala vzhůru pod vedením technologií, které se vyhouply vzhůru po předchozím propadu. Nasdaq nyní přidává 1,1 procenta. Akciím pomohla dnešní data ze zámoří, přestože podle nás dohromady zas tak skvělá nejsou.

Index ISM v sektoru služeb se z července na srpen mírně zlepšil na 51,5 bodu a těsně tak překonal konsensus na úrovni 51,4. V rámci reportu pozitivně vyznívají rychleji rostoucí objednávky či odpovědi firem, většinou konstatujících zlepšující se byznys. Také se zveřejnění čísel stalo pozitivním impulsem pro akcie.

Report ISM však obsahuje i horší body, a to propad rozpracovaných zakázek, rychlejší růst cen, a především zastavení nabírání zaměstnanců (subindex klesl na 50,2). Vedle toho je tu report ADP, který ukázal další snížení počtu nových pracovních míst v soukromém sektoru (99 k vs 144 k + negativní revize července). To jsou dvě nepříznivé indikace pro páteční report z trhu práce, který nakonec bude pro trhy nejdůležitější. Naopak žádosti o dávky v nezaměstnanosti dopadly poměrně dobře, když za poslední týden mírně klesly.

Dluhopisové výnosy nejprve po ADP klesly, načež je zveřejnění ISM pomáhá zvedat zpět. Americké výnosy jsou nad včerejšími hodnotami, evropské mírně pod, a to pomáhá dolaru odpoledne zmenšovat své ztráty. Eurodolar se obchoduje na 1,1080. Ropa reaguje jen slabým růstem na oznámení OPEC+, že dosáhl dohody o odložení navýšení produkce. Koruna využívá příznivější situace na hlavních trzích a posiluje těsně k 25,00 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:59 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0194 -0.1250 25.0666 25.0080 CZK/USD 22.5800 -0.0973 22.6225 22.5040 HUF/EUR 392.9312 -0.0840 393.5173 392.0071 PLN/EUR 4.2802 0.1119 4.2821 4.2670

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8581 -0.3228 7.8905 7.8550 JPY/EUR 159.4585 0.1491 159.7820 158.5530 JPY/USD 143.9235 0.1834 144.1820 142.7840

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8421 -0.0967 0.8438 0.8417 CHF/EUR 0.9398 0.1711 0.9409 0.9352 NOK/EUR 11.8009 0.1787 11.8135 11.7557 SEK/EUR 11.4022 0.1156 11.4150 11.3770 USD/EUR 1.1079 -0.0311 1.1120 1.1077

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4874 0.0134 1.4896 1.4834 CAD/USD 1.3518 0.0870 1.3524 1.3504