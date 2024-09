Akciím dochází růstová nálada a koruna nevyužila vyšší inflaci

Nová data z Číny přinesla zajímavé zprávy. Vývoz za srpen zrychlil a překonal odhady, zatímco dovoz se v meziročním srovnání prakticky zastavil. Díky tomu stoupl přebytek podporující ekonomiku, ale zároveň to bereme jako důkaz, že domácí poptávka je v útlumu. Navíc se objevují pochybnosti o správnosti čínských dat, neboť celní statistiky vypovídají o ještě větším vývozu. Odtud plyne jednoduchá úvaha, že se čínská vláda tak jako před lety snaží slabou domácí poptávku kompenzovat exportem, který různými způsoby podporuje, a tuto aktivitu se snaží maskovat, aby nevyvolala odpor obchodních partnerů v čele s USA.



Čínská data ale nejsou tím, co by západní finanční trhy dnes tolik zajímalo. Pozornost míří spíše k americké inflaci, ECB a případným zprávám o síle zdejších ekonomik v příštích dnech. Dnes se nové statistiky nečekají, odpoledne a večer však mohou do hry vstoupit komentáře bankéřů z Fedu.

Mezitím to vypadá, že včerejší růstová nálada na akciích ochladla. Klíčové evropské indexy jsou na tom smíšeně a americké futures se nacházejí lehce v červeném. Dluhopisy víceméně drží své pozice, poté co výnosy včera zamířily níž. Eurodolar přerušil svůj pokles a stabilizuje se u 1,1040. Stejně tak je dnes nevýrazný pohyb na zlatě, zatímco ropa klesá o více než procento.

Korunu zrána zajímala domácí data o inflaci. Byla vyšší, než se čekalo, když inflace z července na srpen nezpomalila, ale udržela 2,2procentní tempo. V první chvíli to koruně pomohlo posílit, ovšem zisky vydržely jen krátce. Následně se domácí měna nejen vrátila, ale dál mírně oslabuje na 25,07 za euro. Horší sentiment ve světě má tedy navrch a podle nás bude korunu dál ovlivňovat spíše dění na hlavních trzích než domácí data.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0668 0.0507 25.0884 25.0124 CZK/USD 22.7065 0.0330 22.7290 22.6505 HUF/EUR 397.2181 0.1028 397.7695 396.5000 PLN/EUR 4.2836 0.2076 4.2871 4.2734

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8580 0.0673 7.8663 7.8474 JPY/EUR 158.0745 0.0453 158.6521 157.7138 JPY/USD 143.2070 0.0314 143.6770 143.0910

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8428 -0.1688 0.8449 0.8425 CHF/EUR 0.9355 -0.1803 0.9380 0.9354 NOK/EUR 11.9183 -0.3345 11.9962 11.9024 SEK/EUR 11.4465 -0.0986 11.4753 11.4412 USD/EUR 1.1039 0.0110 1.1050 1.1033

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5000 -0.0733 1.5049 1.4984 CAD/USD 1.3569 0.0811 1.3579 1.3556