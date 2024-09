Perly týdne: Italové chtějí Commerzbank, Goldman Sachs o očekávání u technologií a potenciál Mety?

Steve Eisman z Neuberger Berman se domnívá, že americké banky jsou stabilní a nepředstavují systematické riziko. Z hlediska investic je ale stále považuje za nezajímavé. poukazuje na rozdíl ve vývoji očekávaných zisků u velkých technologií a zbytku trhu. A Gil Luria ze společnosti D.A. Davidson má za to, že mezi těmito technologiemi je z hlediska nerozpoznaného potenciálu nejzajímavější Meta.



Italové chtějí : Bloomberg si všímá dění kolem německé . Podle posledních zpráv totiž v této bance drží 9% podíl italská UniCredit. Ten získala postupným nákupem akcií na trhu a výrazně svůj podíl navýšila ve chvíli, kdy akcie prodávala německá vláda. Ta je drží od finanční krize a již delší dobu indikovala jejich prodej. Když akcie nabídla na trhu, UniCredit podle Bloombergu nabídla cenu o 5 % vyšší, než byla aktuální, a podíl získala.



Podle Bloombergu má nyní vláda 11% podíl na celkovém počtu akcií, UniCredit 9 % a investiční společnost 7 %. A chce spolupracovat s na obranné strategii proti případným pokusům o převzetí italskou bankou. K tomu Bloomberg uvedl, že celá kauza je pozorně sledována i na politické scéně. A připomíná, že dříve se hovořilo o spojení a , ale zástupci druhé banky tvrdili, že by nemělo významnější přínosy.



Svou roli hraje nyní na jedné straně to, že vláda může chtít prodávat své akcie za co nejvyšší cenu a maximalizovat tím rozpočtové příjmy. Na stranu druhou by ale vůči převzetí italskou bankou panoval zřejmě velký odpor ze strany německých odborů, protože takové převzetí by podle Bloombergu pravděpodobně znamenalo propouštění v . K tomu některé německé politické strany tíhnou k nacionalistickému smýšlení a jim by se převzetí Italy také nemuselo líbit.



Banky nepředstavují riziko, ale k investicím nejsou: Steve Eisman z Neuberger Berman na CNBC uvedl, že Fed podle něj příští týden sníží sazby o 25 bazických bodů. Na počátku rozhovoru ale odpovídal na dotaz týkající se bankovního sektoru. K němu uvedl, že ze systematického hlediska zde není nic, čeho by se obával. Banky jsou podle něj velmi dobře kapitalizovány a „rozumí svému riziku jako nikdy předtím“. Na druhou stranu ale investor už nějaký čas říká, že se vyhýbá akciím bank a podle posledního rozhovoru tento postoj přetrvává.



Eisman tedy míní, že banky pro trh a ekonomiku nepředstavují riziko, ale „z hlediska investic je to jiný příběh“. Hovořil o tom, že akcie bank jsou používány jako investice odrážející názory na vývoj v celém hospodářství. K tomu dodal, že Fed nyní pravděpodobně sníží sazby, a to se negativně promítne do úrokových marží bank, což před několika dny zmínil i . Kvalita úvěrů se v současné době „mírně zhoršuje“ a celkově podle investora teď u bank není „žádný příběh“, který by vybízel k nákupu jejich akcií.



Eisman se nedomnívá, že očekávaný pokles sazeb o 25 bazických bodů má nějaký větší význam pro dlouhodobé investory. Mezi ně se řadí i on, podle svých slov se „nevěnuje tradingu“. S tím souvisí i jeho zmíněný pohled na banky, u nichž se mohou objevovat krátkodobá témata, ale dlouhodobý příběh ospravedlňující dlouhé pozice chybí.



Velké technologie a pak ti ostatní: ukazuje změny v očekávaných ziscích pro rok 2025. U celého akciového trhu se konsenzus od ledna 2024 posunul nahoru o 3 %. Pokud ale dáme stranou , Google, Metu, a společnost NVIDIA, očekávání se nezměnila. U těchto společností se totiž konsenzus posunul nahoru o 18 %:





Zdroj: X



Druhý graf od stejné banky ukazuje historický vývoj ziskovosti u sedmi oblíbených technologických titulů zahrnujících i ty výše zmíněné. Ve srovnání s lednem 2005 míří jejich zisky k třicetinásobku a jsou mnohonásobně výš než zisky celého indexu:





Zdroj: X



Meta s největším AI potenciálem? Gil Luria ze společnosti D.A. Davidson se domnívá, že Meta má velmi dobrou pozici ve vztahu k využívání nových technologií. Analytik má za to, že umělá inteligence pomůže řadě velkých firem, , NVIDIA či třeba to už také vidí na cenách svých akcií. Meta je ale v rozdílné pozici, a platí to i o Amazonu, protože ceny těchto akcií ještě jejich potenciál plně neodráží. Meta by přitom podle experta měla dosáhnout silnou pozici v oblasti otevřených platforem, protože je jediná, kdo do této oblasti výrazně investuje.



Luria připomněl, že OpenAI měla původně ve svém záměru nabízet otevřenou platformu umělé inteligence, „pak ji ale uzavřela a nyní ji má pod svou kontrolou spolu s Microsoftem.“ Rozhodují tedy plně o tom, jak model funguje a prodávají jej jako konečný produkt. Google jde stejnou cestou se svým modelem a podle experta to platí i o Amazonu u jeho cloudových služeb. „Pouze oni vědí, jak to funguje a pouze oni to ovládají,“ dodal k uzavřeným modelům a systémům Luria.



Model Llama od Mety je ale otevřený, což zjednodušeně řečeno znamená, že všichni mohou vidět, jak funguje. Každý si jej také může upravit podle toho, jak potřebuje a „nemusí platit za používání uzavřených modelů“. K tomu analytik dodal, že na výsledcích Mety se umělá inteligence již projevuje, ale v ceně a valuacích akcie ještě odražena není. Ohledně Googlu pak uvedl, že jeho podíl na trhu s vyhledáváním kvůli umělé inteligenci klesne. Nehovořil o konkrétním odhadu, pouze zmínil, že „pokud má firma 90% podíl na trhu, nejde už zvyšovat, může pouze klesnout.“ K tomu připomněl tlak regulátorů na rozdělení Googlu.