Němečtí ekonomové se obávají negativních dopadů voleb v Sasku a Durynsku

Němečtí ekonomové se obávají, že výsledky nedávných zemských voleb budou mít negativní dopad na hospodářství Saska a Durynska. Vyplývá to z průzkumu mezi 185 profesory národohospodářství na německých vysokých školách, který dnes zveřejnil hospodářský institut Ifo. V obou volbách získala přes 30 procent hlasů protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), v Durynsku dokonce zvítězila. Negativní dopady vidí odborníci především v atraktivitě pro kvalifikované pracovní síly a pro investice.



Negativní dopad výsledků voleb očekává 67 procent dotázaných ekonomů v případě Saska, které má zhruba čtyři miliony obyvatel, a 74 procent v případě o polovinu menšího Durynska.



Hlasování z 1. září v Sasku, které hraničí s Českem, vyhrála konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU) dosavadního premiéra Michaela Kretschmera. Jen těsně druhá ale skončila AfD a na třetím místě byla nová levicová formace Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která se rovněž staví skepticky vůči imigraci. V Durynsku AfD volby vyhrála, BSW byla i tam třetí po CDU. Nyní politici v obou spolkových zemích vedou jednání o vládních koalicích. Čeká se, že budou složitá a dlouhá.



Podle Ifo jen 28 procent dotázaných ekonomů hodnotilo výsledek voleb v Sasku neutrálně, v případě Durynska to je 21 procent. Pozitivní důsledky hlasování vidí jen několik málo procent dotázaných ekonomů.



"Tyto výsledky jsou důkazem toho, jak silně volební výsledky ovlivňují hospodářská očekávání," uvedl Niklas Potrafke z Ifo. "Tak jasný názor odborníků, že podpora radikálních stran poškodí hospodářství, by měl být pro obyvatele budíčkem," dodal.



Výrazná je obava expertů především z toho, že výsledky AfD ovlivní schopnost Saska a Durynska přilákat kvalifikovanou pracovní sílu. Úspěchu nové strany BSW, která se odštěpila od postkomunistické Levice a kombinuje levicovou hospodářskou a sociální politiku s kritickým pohledem na imigraci, podle ekonomů bude mít vliv hlavně na rozhodování podniků o investicích.



Už v neděli se budou v Německu konat další volby, a to ve spolkové zemi Braniborsko, která se rozprostírá kolem Berlína. Také tam podle průzkumů zvítězí AfD, druhá by mohla skončit vládní sociální demokracie (SPD).