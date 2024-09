Německá výnosová křivka se opět normalizuje díky sázkám na rychlejší snižování sazeb ECB

Klíčový segment německé výnosové křivky se po období inverze opět normalizoval. Obchodníci sází na to, že Evropská centrální banka bude muset zrychlit tempo snižování úrokových sazeb, a to kvůli čím dál větším obavám, že ekonomickému oživení v regionu dochází dech.



Sazba německých dvouletých dluhopisů v pondělí klesla pod jejich 10letý ekvivalent, čímž se rozpětí mezi těmito sazbami poprvé od listopadu 2022 dostalo nad nulu. Tento fenomén je již vidět v USA a Velké Británii, kde Fed a Bank of England také uvolnily měnovou politiku. Výnos dvouletého německého dluhopisu tento měsíc klesl o 25 bazických bodů na 2,14 %. Výnos 10letého dluhopisu mezitím v tomto období klesl o 15 bazických bodů na 2,15 %.

Návrat k normálnímu sklonu přichází v době, kdy aktuální data značí, že ekonomika eurozóny je uprostřed poklesu. Dnešní indexy nákupních manažerů ukázaly, že aktivita v soukromém sektoru se poprvé od března snížila. A minulý týden Bundesbank uvedla, že Německo již může být v mírné recesi.



Německá výnosová křivka byla v posledních dvou letech v inverzi kvůli očekávání, že ECB bude držet měnovou politiku utaženou. To přivedlo investory k dluhopisům s delší splatností a převrátilo tradiční sklon křivky. Ale s inflací, která se v regionu pohybuje na tříletém minimu a těsně nad mandátem centrální banky, a v době, kdy Fed zahajuje cyklus uvolňování velkým snížením sazeb o půl procentního bodu, rostou důvody pro další uvolnění. Swapové obchody nyní naceňují dodatečné uvolnění měnové politiky ze strany ECB o 43 bazických bodů do konce letošního roku z původně očekávaných 38 bazických bodů v minulém týdnu.



