Rozbřesk: Tajemství vysokých evropských úspor

Útraty českých domácností dál rostou, ale při pohledu na reálné příjmy se pořád jakoby “drží na uzdě”. Míra úspor domácností totiž zůstává nepřirozeně vysoká - ve druhém kvartále v průměru na 18,7 %, což je skoro 7 procentních bodů nad dlouhodobým průměrem. Proč?



Zajímavé je, že podobně jsou na tom i domácnosti na západ od nás v eurozóně, kde v polovině roku míra úspor vystoupala do blízkosti 16 % (zhruba 4 procentní body nad dlouhodobým průměrem) a v sousedním Německu dokonce atakuje 20 %. Nic podobného se neděje ve Spojených státech, kde je i díky tomu spotřeba domácností hlavním motorem “rychlejšího růstu”.



Jedním z důvodů, který se nabízí je větší strach Evropanů, zejména těch ve střední a východní Evropě, z války na Ukrajině a jejích dopadů. Nejistota teoreticky může vést k strukturálnímu posunu v míře úspor. Pak je ovšem zvláštní, že se neprojevuje napříč celou střední a východní Evropou. Nejrychlejší normalizaci a pokles míry úspor zaznamenalo sousední Polsko (2,8 %), které by vzhledem ke svojí poloze mělo být nejistotou zasaženo zdaleka nejvíce.



Dalším teoretickým vysvětlením může být relativně příznivější vývoj reálných příjmů vysoko-příjmových Evropanů proti těm nízko-příjmovým. Nižší příjmové skupiny s daleko vyšší pravděpodobností každé dodatečné euro příjmů utratí, zatímco nejvyšší příjmové skupiny ho zpravidla odloží stranou. V Česku k tomu mohlo přispět i zrušení superhrubé mzdy v roce 2021, které pomohlo vyšším příjmovým skupinám a mohlo strukturálně posunout míru úspor lehce vzhůru.



V neposlední řadě při porovnání s USA může hrát majetek a dluhy domácností - trh aktiv a pasiv. Americké domácnosti mají daleko větší část majetku zainvestovanou na akciových trzích relativně dobře odolných vůči inflaci. I proto si možná mohou dovolit “více optimismu” a rychlejší snížení míry úspor z běžných příjmů. A stejně příznivě vyznívá i pohled na pasiva/dluhy amerických domácností. Po lekci z velké finanční krize mají Američané oproti Evropanům delší fixace hypoték a tím pádem méně strachu z rychlého nárůstu úrokových splátek. A tato “opatrnost” Evropanů může být zpětně dobrým důvodem, proč sazby ECB nakonec mohou jít dolů o něco rychleji…





*** TRHY ***



Koruna

Silný americký dolar a vyšší globální výnosy se sice koruně dvakrát nelíbí, na druhou stranu optimismus na akciových trzích musel působit příjemně. I tak to nestačilo na to, aby se po silných amerických payrolls česká měna výrazněji postavila na nohy a končila týden v blízkosti 25,30 EUR/CZK.

Dnes budou ústřední událostí čísla z průmyslu - naše modely založené na indikátorech důvěry ukazují spíše na slabší číslo, na druhou stranu se v srpnu relativně dařilo vývoji aut. Dnešní čísla každopádně hodně napoví ohledně výkonu ekonomiky ve třetím kvartále.



Eurodolar

Soudě podle posledního výsledku zářijových payrolls je americký trh práce v pohodě. Přírůstek nových pracovních míst byl mnohem větší, než se očekávalo, a to 254 tis. (versus konsensus trhu 150 tisíc). Kromě toho však zrychlil růst mezd a hlavně dále poklesla míra nezaměstnanosti. V součtu jasný signál pro Fed, aby upustil od agresivního tempa snižování sazeb, což se eurodolaru nemohlo líbit a tak propadl pod 1,10.

Začátek týdne bude spíše o komunikaci centrálních bankéřů, když zejména ti z ECB budou mít šanci se vyjádřit před zasedáním, jež se odehraje příští čtvrtek. Trh pak samozřejmě musí i nadále monitorovat situaci na Blízkém východě.



Akcie

Páteční obchodování na Wall Street bylo ovlivněno dvěma hlavními faktory. Napětí na Blízkém východě a zprávám o zaměstnanosti v USA. Indexy zakončily pátek v mírném zisku – Dow Jones přidal 340 bodů (0,8 %), S&P 500 přidal 51 bodů (0,9 %), zatímco Nasdaq zaznamenal růst o 219 bodů (1,22 %). Rostly akcie JP Morgan (+3 %), Citigroup (+2 %), Bank of America (+2 %), MorganStanley a Wells Fargo (+3 %). Výrazně poklesly akcie společnosti Spirit Airlines o více než 20 %. Naopak akcie Delta Airlines, United Airlines nebo American Airlines posilovaly v průměru o 5 %. Dařilo se akciím AMD (+5 %), Amazon (+2,5 %) nebo Meta (+2 %). Poklesly naopak akcie Home Depot (-0,8 %), AT&T (-0,6 %) nebo Procter & Gamble (-0,7 %).