Akcie se do nového týdne rozjíždějí pomalu

Hlavní akciové trhy v Evropě se v pondělí dopoledne nacházejí poblíž pátečních hodnot. Změny indexů jdou jen do pár desetin procenta a podobně jsou na tom také americké futures. Skoro bez pohybu jsou evropské dluhopisy, zatímco ty americké se během dnešního svátku neobchodují (akcie se obchodují normálně). Eurodolar drží pozice u 1,0930. Koruna dnes posiluje na 25,27 za euro bez zásadní zprávy.

Ranní data z Číny příliš nepotěšila. Zahraniční obchod vykázal menší přebytek, ovšem hlavním zklamáním je velmi slabý růst vývozu i dovozu. To se však na sentimentu projevuje velmi málo. Čínská vláda o víkendu potvrdila, že chce ekonomiku a zvláště realitní trh dál podporovat. Nezaznělo ale to, co investoři chtěli, tedy částka stimulu dosahující aspoň 2 bilionů CNY. Ve výsledku tak akce nechává pochybnosti o udržitelnosti pozic čínských akcií, které se pro masivní stimul nadchly podobně masivním nárůstem cen.

V dnešním programu najdeme ještě komentáře bankéřů z Fedu, ale další události přijdou až v následujících dnech. To se týká jak přísunu důležitých firemních výsledků, tak amerického maloobchodu či zasedání ECB. Je tedy možné, že i zbytek dneška bude na trzích spíše klidnější.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2755 -0.3406 25.4008 25.2595 CZK/USD 23.1170 -0.1878 23.1985 23.1170 HUF/EUR 400.6342 -0.3801 401.9231 400.5355 PLN/EUR 4.2900 -0.2537 4.2973 4.2872

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7419 0.0518 7.7419 7.7129 JPY/EUR 163.2750 0.0944 163.3683 162.9043 JPY/USD 149.3645 0.1489 149.4680 149.1455

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8367 -0.0394 0.8379 0.8361 CHF/EUR 0.9397 0.2416 0.9400 0.9370 NOK/EUR 11.7413 0.3693 11.7443 11.6882 SEK/EUR 11.3614 -0.0082 11.3688 11.3389 USD/EUR 1.0932 -0.0535 1.0951 1.0915

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4852 0.2836 1.4872 1.4810 CAD/USD 1.3786 0.1697 1.3789 1.3771