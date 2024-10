Klidná obchodní seance se barví do červena, telekomunikační gigant Verizon výsledky neoslnil. Zlato se vyšplhalo na nový rekord, roste i ropa

Akcie zaznamenávají první mírný pokles za posledních šest týdnů, protože obchodníci zvažují vyhlídky na pomalejší tempo snižování sazeb Federálního rezervního systému. Index S&P 500 klesá o 0,3 %. Nasdaq 100 klesá o 0,1 %. Průmyslový index Dow Jones se snížuje o 0,3 %. Russell 2000 menších firem klesá o 0,4 %. Na měnových trzích takřka beze změny u hladiny 1,0810 obchoduje hlavní měnový pár EURUSD, o 0,2 % k euru u hladiny 25,23 i k americkému dolaru u hladiny 23,33 zpevňuje česká koruna.

Výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnily a činí 4,19 %. Ropa roste, protože obchodníci sledují napětí mezi Izraelem a Íránem, kde pokračují stávky uprostřed snah USA o zprostředkování příměří. Zlato se vyšplhalo na nový rekord.

Wall Street omezila sázky na agresivní uvolnění politiky, protože americká ekonomika zůstává silná a představitelé Fedu tento týden zněli opatrně ohledně tempa budoucího snižování sazeb. Rostoucí ceny ropy a vyhlídky na větší fiskální deficity po nadcházejících prezidentských volbách obavy trhu jen prohlubují. Od konce minulého týdne obchodníci snížili rozsah očekávaného snížení sazeb Fedu do září 2025 o více než 10 bazických bodů.

Podle prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, která nevyloučila větší kroky, je směr, kterým se budou ubírat výpůjční náklady, jasný, ale o tempu jejich snižování se teprve rozhodne. V úterním projevu na okraj výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky Lagardeová uvedla, že dezinflace je na správné cestě, přičemž nedávná čísla označila za relativně uklidňující.



Společnost Communications Inc. vykázala příjmy, které zaostaly za očekáváním analytiků, a to kvůli nedostatečnému prodeji hardwaru, jako jsou mobilní telefony.

Společnost Co. signalizovala solidní poptávku po svých automobilech s nejvyšší marží v USA, a to i přesto, že širší trh oslabuje, a za poslední čtvrtletí vykázala lepší než očekávané výsledky a zvýšila spodní hranici své celoroční prognózy zisku.



Generální ředitel společnosti Holding NV Christophe Fouquet očekává, že tlak ze strany USA na další omezení prodeje polovodičové technologie do Číny, která je pro nizozemského výrobce strojů na výrobu čipů největším trhem, poroste. Nicméně čipový průmysl a společnost budou podle Fouqueta v letech 2025 a 2026 expandovat. Akcie v úterý posílily až o 3,3 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:37 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2208 -0.2240 25.2848 25.2124 CZK/USD 23.3280 -0.1754 23.3730 23.3160 HUF/EUR 400.3244 -0.3313 401.7091 399.6757 PLN/EUR 4.3204 -0.0195 4.3256 4.3098

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7011 0.0001 7.7145 7.6914 JPY/EUR 163.3240 0.1785 163.6816 162.7861 JPY/USD 151.0565 0.2040 151.0920 150.4990

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8331 0.0300 0.8347 0.8318 CHF/EUR 0.9358 -0.0956 0.9379 0.9349 NOK/EUR 11.7939 -0.4255 11.8529 11.7909 SEK/EUR 11.3891 -0.3359 11.4302 11.3873 USD/EUR 1.0812 -0.0342 1.0838 1.0801

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4970 -0.3262 1.5037 1.4934 CAD/USD 1.3826 -0.0506 1.3838 1.3814