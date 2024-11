Víkendář: Bianco věří dluhopisům, Bernstein akciím menších firem

Jim Bianco z Bianco Research se domnívá, že americké hospodářství je příliš silné na další snižování sazeb. Fed chtěl podle něj snížením sazeb o 50 bazických bodů začít se znatelnou redukcí sazby, ale trhy po tomto kroku vyslaly jasný signál. Hypotéční sazby a výnosy dluhopisů totiž zamířily nahoru. A podle ekonoma říkají: „Tohle bylo příliš mnoho.“



Bianco se domnívá, že v roce 2025 dojde k opětovnému zvýšení inflačních tlaků. Trhy to podle něj vidí podobně a reagují odpovídajícím způsobem. „Toto je ekonomika, která nepotřebuje takovou míru uvolnění monetární politiky,“ dodal expert. Zejména, pokud by po volbách přišla další fiskální stimulace, tak „rozhodně nepotřebujeme celkové snížení sazeb o 100 bazických bodů“. Právě takové přitom podle ekonoma nyní Fed plánuje.



Bianco následně hovořil o tom, že tzv. TINA „je mrtvá“. Jde o zkratku, která se používala v době, kdy podle převažujícího názoru „nebyla žádná alternativa k akciím“, jelikož dluhopisy nebyly z investičního hlediska zajímavé. Ekonom se domnívá, že tato doba skončila a dluhopisy jsou pro akcie skutečnou konkurencí. A to hlavně tehdy, pokud se vezme do úvahy jejich nižší riziko a omezená pravděpodobnost větších ztrát. Investoři se podle experta o obligace hodně zajímají a je to znát i na zájmu o příslušné ETF.



Richard Bernstein z Richard Bernstein Advisors hovořil na CNBC o akciích, zajímavé jsou podle něj menší společnosti. Argumentuje tím, že rally na akciových trzích se obvykle rozšiřuje na větší počet segmentů a titulů v době, kdy „akceleruje ziskový cyklus“. Právě k tomu přitom nyní dochází a podle experta bude tato akcelerace ještě „několik čtvrtletí“ trvat. Z tohoto pohledu by tedy investoři měli ve svých portfoliích držet i cyklické tituly. Akcie malých firem jsou přitom svou povahou cykličtější než akcie společností velkých.



Bernstein míní, že celkově se nyní investoři otáčejí k rizikovějším aktivům, což se projevuje i vysokými valuacemi akciového trhu. Takové prostředí přitom v minulosti moc nenahrávalo hodnotovým investorům. Může to vysvětlovat i to, proč nyní výrazně omezuje své akciové investice a zvyšuje zásobu hotovosti v rozvaze. Právě Buffettova firma se totiž drží strategie hodnotových investic a současné prostředí na trhu s vysokými valuacemi pro ni není prostředím, kdy by akcie nakupovala, spíše naopak.



Podle experta tedy „prodává a zvyšuje diverzifikaci svého portfolia“. Bernstein k tomu dodal, že pokud někdo neinvestuje na základě trendu, je pro něj postup podobný tomu, co dělá , „velmi zodpovědným přístupem.“



Zdroj: CNBC