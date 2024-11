Evropská komise dala firmě Meta pokutu 797 milionů eur kvůli on-line reklamě

Evropská komise (EK) uložila americké technologické společnosti Meta Platforms pokutu 797,72 milionu eur (20,2 miliardy Kč), a to kvůli zneužití postavení na trhu on-line reklamy. Toho se firma dopustila tím, že svou službu Marketplace propojila se sociální sítí . Komise to uvedla v dnešním oznámení.



"Komise nařídila společnosti Meta, aby toto jednání ukončila a aby se v budoucnu zdržela opakování protiprávního jednání nebo praxe s obdobným cílem nebo účinkem," uvedla komise. Ta v Evropské unii mimo jiné funguje i jako antimonopolní úřad.



Problém podle komise tkví ve skutečnosti, že všichni uživatelé mají automaticky přístup k Marketplace a službě jsou pravidelně vystavováni, ať už o to stojí, nebo ne. Konkurenti služby Marketplace tak mohou být vyloučeni z trhu. Vazba totiž podle EK poskytuje službě Marketplace výhodu, "které se konkurenti nemohou rovnat".



Podle zjištění unijní exekutivy má totiž Meta dominantní postavení na trhu osobních sociálních sítí v Evropském hospodářském prostoru, který zahrnuje vedle členských zemí EU ještě Norsko, Island a Lichtenštejnsko, a také na vnitrostátních trzích se zobrazováním on-line reklamy na sociálních sítích.



Samotné dominantní postavení sice není v EU protiprávní, firmy ale mají "zvláštní odpovědnost nezneužívat silného postavení na trhu omezováním hospodářské soutěže", připomněla EK.



Řízení proti firmě zahájila komise v červnu 2021, kdy se Meta ještě jmenovala . V prosinci 2022 pak společnost obdržela prohlášení o námitkách, na které odpověděla v červnu 2023.