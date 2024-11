Evropská komise zhoršila výhled pro českou ekonomiku i EU

Evropská komise (EK) dnes zhoršila výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky se podle její nové prognózy letos zvýší o jedno procento, zatímco na jaře EK letošní růst odhadovala na 1,2 procenta. Odhad hospodářského růstu na příští rok EK snížila na 2,4 procenta z dříve předpokládaných 2,8 procenta. EK pak také zhoršila odhad letošního růstu ekonomiky Evropské unie na 0,9 procenta. V předchozí jarní prognóze letošní růst odhadovala na jedno procento. Odhad hospodářského růstu na příští rok EK snížila rovněž o desetinu procentního bodu, a to na 1,5 procenta. Komise to dnes uvedla ve svém podzimním hospodářském výhledu.

Komise dnes rovněž pro českou ekonomiku předpověděla, že v roce 2026 by mělo tempo růstu HDP dosáhnout 2,7 procenta. Hlavním motorem růstu české ekonomiky by se podle EK měly stát výdaje domácností, které by měl podpořit růst reálných mezd spojený s poklesem inflace.

Komise předpokládá, že v letošním roce bude inflace činit 2,7 procenta a v příštím roce klesne na 2,4 procenta. V roce 2026 by pak měla sestoupit na dvě procenta, což je cílová úroveň České národní banky (ČNB).Mezinárodní měnový fond (MMF) minulý měsíc předpověděl, že HDP České republiky se v letošním roce zvýší o 1,1 procenta. V příštím roce pak očekává zrychlení růstu na 2,3 procenta.