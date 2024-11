Výsledky Nvidie mohou způsobit výkyv akcií titulu v hodnotě až 300 miliard dolarů. Čtvrtletí komplikuje nejisté načasování čipů Blackwell

Společnost Corp. má jako nejhodnotnější firma na světě oznámit neobvykle náročné čtvrtletí a obchodníci se připravují na potenciální mamutí výkyv akcií.

Podle údajů agentury Bloomberg činí implikovaný pohyb opcí na akcie den po zveřejnění výsledků přibližně 8 % oběma směry. To by se rovnalo téměř 300 miliardám dolarů výkyvu tržní hodnoty - většímu než u drtivé většiny (475) společností v indexu S&P 500. A podle stratégů představuje tato zpráva pro benchmark větší riziko než příští zasedání Federálního rezervního systému nebo údaje o inflaci.

Zdroj: Bloomberg



Společnost , která je plakátovým dítětem obchodu s umělou inteligencí, je již více než rok největší událostí výsledkové sezóny. V případě třetího fiskálního čtvrtletí výrobce čipů, které bude zveřejněno ve středu po uzavření trhu, však panuje větší nejistota než obvykle ohledně toho, jak výsledky a pokyny dopadnou.



To proto, že na Wall Street panují různé názory na to, co lze očekávat od nejnovější produktové řady společnosti Blackwell. uvedla, že nové čipy přispějí ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí k tržbám ve výši několika miliard dolarů, zatímco výkonný ředitel Jensen Huang označil poptávku po čipech za „šílenou“. Zpoždění výroby však ještě více ztížilo modelování dodávek - což je notoricky známý obtížný úkol.



„Kolem kapacity Blackwell je velká neznámá,“ řekl Dan Eye, investiční ředitel Fort Pitt Capital Group.

„Generální ředitel si vybudoval velkou důvěryhodnost, ale laťka je velmi vysoko,“ řekl a dodal, že pro společnost bude pravděpodobně náročné poskytnout úžasný výhled na příští čtvrtletí.



Otazníky kolem řady Blackwell vedly k velkému rozptylu očekávání analytiků pro čtvrté fiskální čtvrtletí, které končí v lednu. Podle odhadů sestavených agenturou Bloomberg je konsensus 37,1 miliardy dolarů, přičemž rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími prognózami činí více než 7 miliard dolarů. obvykle spolu s výsledky poskytuje i výhled tržeb na nadcházející čtvrtletí.







Zdroj: Bloomberg



Důvodem rozdílů v předpovědích analytiků je částečně to, že někteří očekávají, že zákazníci odloží nákupy předchozích produktů Blackwell s názvem Hopper v očekávání novějších čipů.



To očekává i analytik Joseph Moore, který středeční výsledky označuje za „přechodné“ čtvrtletí. pravděpodobně uvede konzervativní prognózu, která jen mírně předčí průměrný odhad analytiků, což by mělo uspokojit většinu investorů, pokud vše nasvědčuje velmi silnému celoročnímu náběhu Blackwellu, napsal Moore.



Jim Worden, investiční ředitel společnosti Wealth Consulting Group, se také méně obává načasování Blackwellova nástupu, protože vše nasvědčuje silné poptávce.



„Očekávám, že se velmi dobře předvede Blackwell a to, jak moc se přepravuje,“ řekl. „Tento trend by měl pokračovat i v příštím roce.“

Největší zákazníci výrobce čipů, včetně společností Corp., Alphabet Inc., .com Inc. a Meta Platforms Inc. ve svých posledních výsledcích přislíbili, že v příštím roce budou více investovat do kapitálových výdajů.



Vzhledem k tomu, že v minulosti díky nezměrné poptávce po svých akceleračních čipech překonávala odhady, bude možná muset udělat víc, než jen ujistit, že Blackwellův náběh zůstává silný. Podle údajů agentury Bloomberg překonaly tržby společnosti v posledních pěti čtvrtletích konsensus v průměru o zhruba 1,8 miliardy dolarů.



Pokud výsledky společnosti nedosáhnou této laťky, mohlo by to znamenat problémy pro akcie, které se po letošním téměř trojnásobném růstu obchodují blízko rekordní hodnoty.

„Akcie by mohly být volatilní, a to i v případě opravdu dobré zprávy,“ řekl Worden. Trh možná očekává dokonalost, „a pokud dokonalá nebude, akcie by se mohly stáhnout.“



Rick Bensignor, výkonný ředitel společnosti Bensignor Investment Strategies a bývalý stratég , s tím souhlasí. „Nemůže překonat jen konsensus, ale také šeptandu, kterou lidé hledají,“ řekl. „Pokud zklame, můžeme se snadno dočkat poklesu o 10 % nebo více.“

Pro širší trh nemusely být důsledky výsledků společnosti plně započítány, řekl Charlie McElligott, stratég pro křížová aktiva ve společnosti . Opční straddles na ETF Invesco Nasdaq 100 implikují pro čtvrtek pouze 1,7% pohyb. „To se možná zdá být málo,“ napsal McElligott.