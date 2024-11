Rozbřesk: Trumponomika 2.0 = oslabujeme výhled na českou korunu

Americké prezidentské volby přinesly na trh zvýšenou volatilitu, česká koruna však vstřebala návrat Donalda Trumpa do Bílého domu bez větších otřesů. Na frontě s eurem sice krátce po oznámení výsledků mírně ztrácela, nadále se však obchoduje v relativně úzkém pásmu 25,20 25,40 EUR/CZK.



Co znamená vítězství Donalda Trumpa pro náš výhled na kurz koruny? Oproti původnímu předpokladu postupného posilování koruny v roce 2025 nyní očekáváme její faktickou stagnaci lehce nad úrovní 25,00 EUR/CZK (viz tabulka). Důvodem jsou námi předpokládané dopady Trumpových politik – především prodloužení/rozšíření daňových škrtů a vyšší celní tarify – na tržní proměnné a reálnou ekonomiku.







V našem základním scénáři jsme provedli tři podstatné změny, které redukují prostor pro zisky koruny na horizontu příštích 12-18 měsíců. Za prvé, počítáme s vyššími úrokovými sazbami v Americe. Pokles základní sazby Fedu by se měl v polovině příštího roku zastavit na 3,50-3,75 % (původně 3,00-3,25 %), přičemž s vyššími sazbami počítáme podél celé výnosové křivky. Vyšší americké sazby půjdou navíc ruku v ruce se silnějším dolarem, což je tradičně negativní faktor pro měny rozvíjejících se trhů, včetně koruny.



Za druhé, oživení hospodářského růstu v Česku bude pomalejší, než jsme původně předpokládali. Kvůli očekávanému zavedení celních tarifů, respektive jejich nepřímému dopadu na tuzemskou ekonomiku skrze slabší výkon německé ekonomiky a horší podnikatelskou/spotřebitelskou náladu jsme snížili odhad růstu HDP pro příští rok z 2,7 % na 2,3 %. Rizika jsou navíc vychýlena negativním směrem, nejen ve vztahu k Trumpovým politikám, ale také malátné výkonnosti německé ekonomiky.



Za třetí, v reakci na slabší tuzemský růst a celní tarify jsme revidovali směrem dolů také očekávaný přebytek na běžném účtu platební bilance, důležitý fundamentální faktor ovlivňující kurz koruny. Pro příští rok očekáváme přebytek 0,3 % HDP (původně 0,9 %), pro rok 2026 pak 0,5 % HDP (původně 1,1 %).



Shrnuto, podtrženo, pro polovinu příštího roku odhadujeme kurz koruny na úrovni 25,20 EUR/CZK, pro jeho konec pak 25,10 EUR/CZK. Oproti současnému kurzu jsme tak na korunu naladěni víceméně neutrálně. To se ale může měnit v závislosti na konkrétních krocích americké administrativy, které jsou v tento moment zahaleny významnou mírou nejistoty. Náš výhled proto zůstává „živý“ a budeme jej adekvátně upravovat, jakmile bude k dispozici konkrétní podoba Trumpových hospodářsko-politických opatření.





*** TRHY ***



Koruna

Absence tuzemských ale i významnějších zahraničních makro čísel se na korunovém trhu projevuje přetrvávající letargií. Česká měna se obchoduje na dostřel úrovně 25,30 EUR/CZK a k viditelnějšímu pohybu chybějí impulsy. Předpokládáme přitom, že prostor pro zisky koruny zůstane omezený po delší dobu (viz úvodník).



Eurodolar

Eurodolar včera v zásadě ignoroval nárůst geopolitického napětí, které souviselo s raketovým útokem Ukrajiny na území Ruska. Měnový pár se tak stále obchoduje v úzkém pásmu a čeká na výraznější impulzy. Ty mohou dorazit spíše až na konci týdne, kdy budou zveřejněny podnikatelské nálady v eurozóně.



Regionální Forex

Maďarská centrální banka včera v souladu s očekáváním ponechala úrokové sazby beze změny, přičemž uvedla, že volatilita na finančních trzích a rizika týkající se inflačního výhledu opodstatňují (další či spíše delší) pauzu v cyklu snižování úrokových sazeb. Pro nás se tak potvrzuje scénář, že MNB do konce roku již základní úrokovou sazbu zřejmě nesníží.

Forint na rozhodnutí MNB bezprostředně nereagoval, ale aktuálně se obchoduje na slabších úrovních než před zasedáním vedení centrální banky.



Akcie

Americké akciové trhy otevřely včerejší den hluboko v červených číslech, avšak v průběhu dne postupně nalezly půdu pod nohama, a tak nakonec zavřely s mírnými zisky. Index S&P 500 si tak po výprodejích z konce minulého týdne připsal již druhý růst v řadě. V čele včerejšího růstu stály především technologické tituly, kterým jasně vévodily akcie Nvidia. Akcie tohoto polovodičového giganta přerušily dvoudenní pokles a připsaly si nejvyšší denní růst za více než dva měsíce. Jednoznačným vítězem v rámci indexu S&P 500 se staly akcie Super Micro, které posílily o více než 30 %. Jediný ze tří hlavních indexů, který zavřel v červených číslech, byl index Dow Jones. Tento index táhly dolů především akcie UnitedHealth, Travelers a 3M.