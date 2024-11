Nvidia předvedla silné čtvrtletí a přesvědčivý výhled. Na nažhavený trh a jeho očekávání od lídra AI je to ale málo

Zraky investorů byly upnuty k výsledkům tech gigantů a lídra AI segmentu, čipaře . Jeho čísla za třetí kvartál a výhled pro ten aktuální poslední kvartál roku 2024 jsme se dozvěděli před okamžikem. První hodnocení? Solidní kvartál, solidní výhled, ale na očekávání od hvězdy trhu je to prostě málo a proto je reakce v prodlouženém americkém obchodování zatím mělce negativní. Pojďme se podívat na konkrétní čísla:

Celkové příjmy Nvidie ve třetím letošním čtvrtletí narostly meziročně o závratných 94 procent na 35,08 miliardy amerických dolarů při očekávání trhu posazeném dle konsensu Bloomberg na úrovni 33,25 mld. USD. U klíčové oblasti datacenter je to 30,8 miliardy dolarů proti 14,51 mld. USD před rokem a nad očekáváním 29,14 miliardy dolarů.

Očištěná hruba marže Nvidie ve čtvrtletí dosáhla 75 procent a naplnila tak očekávání trhu. Očištěný zisk na akcii dosáhl 81 centů a přesáhl tak očekávání 74c.

Trhy vysoce sledovaný je výhled pro poslední letošní čtvrtletí a tedy to aktuální. očekává očištěnou marži 73 až 74 procent při očekávání trhu 73,5 %, tedy opět neurazí, nenadchne. Příjmy vidí na úrovni 37,5 miliardy dolarů plus minus 2 % při konsensu dle agentury Bloomberg 37,1 mld. USD. Tedy formálně nad očekáváním, z pohledu očekávání od hvězdy opět nic moc. Pro zajímavost, očekávání jednotlivých analytiků v anketě agentury Bloomberg se pro tržby pohybují od 34 do více jak 41 miliard amerických dolarů.

„Kvartální čísla Nvidie jsou z mého pohledu v souladu s odhady a podobně vyznívá výhled, zřejmě v souvislosti očekávání od Blackwellu. Celkově hodnotím čísla jako akceptovatelná a začátek roku vídím pro Nvidii silný. Z pohledu pozice Nvidie a dosavadního tržního vývoje nicméně očekávám nyní spíše mírně negativní odezvu trhu,“ uvádí v prvním rychlém komentáři analytik Patria Finance Branislav Soták.



Dosavadní vývoj na trhu tato slova potvrzuje. Akcie ještě před zveřejněním výsledků uzavřely dnešní řádné obchodování o 0,88 % níže na hladině 145,71 dolaru za akcii. Po výsledcích se v americkém aftermarketu posouvají o další necelé procento níže k hladině 143 dolarů za akcii.

Výhled pro poslední letošní kvartál znamená meziroční skok o zhruba 70 %. O rok zpět byl meziroční rozdíl 265 % - asi tolik k jen pozvolna vychládajícím očekáváním investorů a negativní reakci na "pouhé" naplnění očekávání. Také dynamika tržeb se kvartál od kvartálu pomalu krotí na současných plus 94 % po předchozím kvartálech od 265 % přes 262 % po 122 %.

Klíčová oblast datacenter je tažena AI procesory a souvisejícím se zcela dominantním podílem na celkových tržbách Nvidie. Klíčoví zákazníci jako jsou Microsoft, OpenAI nebo Oracle již testuje novou generaci čipů od Nvidie nazvanou Blackwell. Podle šéfa Nvidie se produkce již "plně rozběhla". Z vedení Nvidie pak zaznívá, že poptávka po této řadě bude překonávat schopnost nabídky po většinu fiskálního roku 2026.