Pojišťovna VIG hlásí růst zisku a EU plánuje sankce, evropské futures jsou v červeném

Pojišťovna navýšila za prvních devět měsíců roku zisk EBT o 8,5 % a upravila celoroční výhled směrem nahoru. Také KARO Leather oznámila výsledky za 3Q, předpokládá splnění ročního plánu EBITDA ve výši 100 mil, Kč a pokles tržeb. EU navrhuje sankce proti čínským firmám za pomoc Rusku při vývoji útočných dronů a zvažuje omezení na ruské ropné tankery. Zvolený prezident Donald Trump oznámil dodatečná cla na čínské, mexické a kanadské zboží, což vedlo k růstu dolaru. Generální ředitel varuje před ztrátou investic a pracovních míst v Evropě kvůli vysokým nákladům na energii a byrokracii. Členové Rady guvernérů ECB zdůrazňují opatrnost při snižování úrokových sazeb kvůli přetrvávajícím rizikům. Futures na evropské akciové indexy jsou v červeném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,6 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,4 %.



Pojišťovna vykázala za 9 měsíců letošního roku hrubé předepsané pojistné ve výši 11,5 mld. EUR (+8 % r/r), zisk EBT ve výši 666,5 mil. EUR (+8,5 % r/r) a ukazatel solventnosti je na 259 %. Pojišťovna drží svůj cíl na horní hranici odhadu EBT za fiskální rok 2024 ve výši 825–875 mil. EUR.

Zpracovatel kůží KARO Leather a.s. vyrobil a prodal během prvních třech kvartálů letošního roku 763 tisíc metrů čtverečních nábytkářských a obuvnických usní, což na tržbách představuje 168 milionů korun. Provozní zisk EBITDA dosáhl výše 58,6 milionu korun při EBITDA marži 34,8 procenta. Skupina KARO díky tomu předpokládá splnění ročního plánu na úrovni provozního zisku EBITDA ve výši 100 milionů korun.



EU navrhuje uvalit sankce na několik čínských firem, které podle ní pomohly ruským společnostem vyvinout útočné drony, které byly nasazeny proti Ukrajině. Evropská komise také zvažuje zavedení omezení na další ruské ropné tankery, aby omezila schopnost Moskvy obcházet stávající restriktivní opatření, podle dokumentů, které viděl Bloomberg.



Zvolený prezident Donald Trump uvedl, že uvalí dodatečné 10% clo na zboží z Číny a 25% clo na všechny produkty z Mexika a Kanady, přičemž tyto poplatky uvedl jako nezbytné k potlačení migrantů a nelegálních drog proudících přes hranice USA. Dolar po Trumpových příspěvcích na síti Truth Social vzrostl.



Evropě hrozí ztráta investic a pracovních míst v průmyslu ve prospěch zemí včetně USA, pokud se regionu nepodaří snížit byrokracii a náklady na energii, řekl generální ředitel Morten Wierod. Výrobci jsou podle něj nuceni platit za elektřinu v Evropě více než v USA a Číně, kde bývá i celkové regulační prostředí příznivější.



Člen Rady guvernérů Evropské centrální banky Joachim Nagel uvedl, že centrální banka by neměla spěchat s uvolňováním s odkazem na přetrvávající rizika ohrožující výhled spotřebitelských cen. Jeho kolega z Rady Gabriel Makhlouf uvedl, že rychlost a tempo snižování úrokových sazeb bude záviset na datech.



Šéf české rozvědky Michal Koudelka varuje spojence, že tlačit na Kyjev, aby přijal výrazné ústupky s cílem ukončit válku na Ukrajině, by Kreml jen posílilo. "Rusko stráví možná příštích 10 až 15 let zotavováním se ze svých obrovských lidských a ekonomických ztrát a přípravou na další cíl, kterým je střední a východní Evropa," řekl. Vedle toho vláda Spojeného království nedávno dodala Ukrajině desítky dalších řízených střel Storm Shadow.