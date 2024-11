Rozbřesk: Zlepšená nálada v tuzemské ekonomice. Dolar silnější v reakci na Trumpovu hlášku o uvalení nových cel

Listopadové konjunkturální průzkumy povzbudily naděje na pokračující oživení tuzemské ekonomiky. Souhrnný indikátor důvěry se ve srovnání s říjnem zvýšil o 1,2 bodu na hodnotu 98, čímž se dostal na nejvyšší úroveň od poloviny roku 2022. Mezi podnikateli vzrostla důvěra o 1,3 bodu na hodnotu 93,7, zatímco spotřebitelská důvěra přidala k dobru 0,9 bodu na hodnotu 101,6 a druhý měsíc v řadě tak setrvala nad svým dlouhodobým průměrem.



Napříč podnikatelským sektorem došlo k viditelnému zlepšení sentimentu zejména ve službách a také ve stavebnictví, kde je vzestupný trend patrný již od letních měsíců. Nálada se naopak znovu zhoršila v tuzemském průmyslu. Problémem číslo jedna zůstává slabá zahraniční poptávka, jež je ve vleku malátného výkonu německé ekonomiky (včerejší výsledky indexu Ifo znovu skončily za očekáváním). Vážným rizikem jsou ale i zamýšlené kroky nové americké administrativy. Jde zejména o vyšší celní tarify, které by byly – vzhledem k vysoké závislosti české ekonomiky na zahraničním obchodě – dodatečným negativním impulsem.



Nálada spotřebitelů je naproti tomu výrazně lepší, primárně zásluhou obnoveného růstu reálných mezd. V listopadu se na zlepšení nálady podepsal zejména vyšší podíl spotřebitelů, kteří jsou ochotni pořizovat velké nákupy. Celkově ale zůstává český spotřebitel relativně opatrný – rostoucí obavou je zejména další zvyšování cen. Podle našich odhadů vystoupá meziroční míra inflace v prosinci nad 3 %, což tyto obavy dále prohloubí a pro ČNB tak může být argumentem, proč si v prosinci vybrat dočasnou pauzu v cyklu snižování úrokových sazeb.



Shrnuto, podtrženo, listopadová čísla vyznívají ve prospěch pokračujícího, byť stále umírněného oživení české ekonomiky v posledním čtvrtletí letošního roku. Celoroční růst HDP odhadujeme na úrovni 1 %, což je sice zlepšení oproti minulému roku, ale stále půjde o výsledek výrazně pod potenciálem tuzemské ekonomiky. Rizika pro příští měsíce jsou vychýlena negativním směrem, zejména s ohledem na německé hospodářské problémy a zvažované politiky nastupující Trumpovy administrativy.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se na začátku týdne oklepala z mizerného výsledku PMI v eurozóně a pod taktovkou slabšího dolaru se posunula pod hladinu 25,30 EUR/CZK. Pozitivně se na koruně podepsala také domácí data – listopadové konjunkturální průzkumy povzbudily naději na pokračující oživení tuzemské ekonomiky (viz úvodník). Při relativně prázdném kalendáři – výjimkou je zveřejnění detailního výsledku českého HDP v pátek – bude pro korunu v následujících dnech relevantní zejména vývoj na hlavních trzích v čele s rozkolísaným obchodováním na eurodolaru.



Eurodolar

Jmenování nového ministra financí v USA mělo na kurz eurodolaru včera uklidňující účinek, přičemž se zhoršenou podnikatelskou náladou v Německu v podobě indexu Ifo se tak nějak počítalo.

Nicméně výlet eurodolaru nad hranici 1,05 byl jen dočasný, neboť nedávno zvolený prezident Trump a jeho politiky jsou stále v centru dění. Dolar totiž globálně zpevnil poté, co Trump skrze sociální sítě uvedl, že jeden z jeho prvních kroků v úřadě bude uvalení cel ve výši 25 % na Mexiko a Kanadu, resp. dodatečných 10 % také na Čínu. Ve výše uvedeném výčtu sice chybí eurozóna, ale je možná jen otázkou času, kdy na ní Trumpova administrativa zacílí. Na druhou stranu Trump odůvodnil uvalení nových cel imigrací a pašováním fentanylu (velmi návyková droga), z čehož EU může být jen těžko obviňována. Takže pokud zůstalo u této záminky, mohou se EU nová americká cla vyhnout.



Akcie

Investoři ocenili Trumpovu volbu nového ministra financí. Nejvíce se dařilo indexu Dow Jones Industrial Average, který poskočil o 1 %. Největší váhy výsledkové sezony již máme za sebou, přesto se ale můžeme podívat na čerstvé novinky od „nižších šarží“. Například společnost Bath & Body Works včera narostla o 16,5 %. Pomohl jí k tomu vyšší výhled na letošní hospodaření podpořený silným třetím kvartálem. Retailový řetězec Macy’s ohlásil odklad svého kvartálního reportu z důvodu „účetních problémů“. Jeho akcie tak včera propadly o 2,3 %. Výrobce mikročipů Intel Corporation dle zpráv Wall Street Journal finalizuje práci na již dříve oznámeném grantu 8 miliard USD, jeho akcie posílily o 1,5 %.