Tempo růstu americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zvolnilo na 2,8 procenta

Americká ekonomika rostla ve třetím čtvrtletí v přepočtu na celý rok tempem 2,8 procenta, a zpomalila tak proti druhému čtvrtletí, kdy celoroční tempo činilo tři procenta. Ve zpřesněné zprávě to dnes uvedlo americké ministerstvo obchodu. Jeho statistici tak potvrdili rychlý odhad zveřejněný zhruba před měsícem.



Za růstem reálného hrubého domácího produktu (HDP) je především zvýšení spotřebitelských výdajů, vývozu, výdajů federální vlády a fixních investic mimo rezidenční sektor. Vyšší byl i dovoz, který se ale při výpočtu HDP odečítá. Výsledek je po zpřesnění dat v souladu s odhady analytiků.



Ve srovnání s druhým čtvrtletím odráží zpomalení tempa růstu především pokles soukromých investic do zásob a větší pokles fixních investic do rezidenčních nemovitostí. Tyto změny částečně kompenzoval větší vývoz, dále růst spotřebitelských výdajů a také vyšší výdaje federální vlády. Růst dovozu zrychlil.



I pomalejší tempo než ve druhém čtvrtletí ale ukazuje, že americká ekonomika, která je největší na světě, vykazuje překvapivou odolnost. Z posledních devíti čtvrtletí byl růst nad dvěma procenty v osmi případech. Americké voliče, na které stále doléhá vyšší inflace, ale tato čísla příliš nedojímají, uvedla agentura AP. Svědčí o tom podle ní fakt, že Američané v nedávných volbách rozhodli, aby se do Bílého domu vrátil republikánský prezident Donald Trump a hospodářskou politiku demokratů změnil.



Citelně ve třetím čtvrtletí zpomalil růst podnikových investic, klesly pak investice do bydlení a nerezidenčních nemovitostí, jako jsou kanceláře a sklady. Na druhou stranu výdaje do zařízení se zvýšily.



Americké ministerstvo zveřejňuje ke čtvrtletí tři zprávy. První je rychlý odhad, který vyšel asi před měsícem, druhá je zpřesněná zpráva, která vyšla dnes, a třetí zpráva konečná, která bude zveřejněna 19. prosince.