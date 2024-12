Růst akcií se odpoledne zadrhl. Nvidii brzdí čínské vyšetřování

Mezi hlavními evropskými akciovými indexy se slušně daří FTSE100 a CAC40, které rostou o 0,5, respektive 0,7 procenta. Jinak to ale není žádná sláva a DAX je mírně v záporu. První pokles přišel dopoledne, načež se index snažil zvedat za pomoci slušného úvodu v zámoří. Poté ale trhy svorně začaly klesat.

Wall Street odstartovala růstově, načež otočila a S&P500 se nyní nachází asi půl procenta v záporu. Negativní zprávou bylo čínské vyšetřování Nvidie kvůli porušování antimonopolních zákonů. Samo o sobě by to asi nebylo taková hrozba, jenže akce spíše svědčí o tom, že Čína je připravena činit odvetné kroky proti americkým společnostem v souvislosti s omezováním přístupu k vyspělým technologiím.

Přestože ale největší listovaná firma klesá o více než tři procenta, sentiment na trhu to nejspíš plošně nezkazilo. V dnešním poklesu hledáme hlavně to, že si americké akcie potřebují vybrat aspoň krátkou přestávku po setrvalém a rychlém vzestupu, který přece jen dostal valuace dost vysoko a ceny do překoupeného pásma.

Dluhopisové výnosy v USA se zvedají, a to hlavně na delším konci křivky. V Evropě naopak převládá mírný pokles. Rozdíly mohou být dané hlavními očekávanými událostmi tento týden, kterými jsou americká inflace a zasedání ECB. Eurodolar se lehce zvedá na 1,0585. Slušně nahoru dnes zamířily zlato a ropa. Pro korunu je začátek týdne jen ve znamení stagnace u 25,10 za euro.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0971 0.0059 25.1189 25.0590 CZK/USD 23.7105 -0.1474 23.8270 23.6825 HUF/EUR 411.5163 -0.5614 414.4418 410.8934 PLN/EUR 4.2584 -0.2513 4.2738 4.2550

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6853 0.0212 7.6930 7.6671 JPY/EUR 159.8580 0.9482 160.0180 157.8680 JPY/USD 151.0435 0.7686 151.2480 149.6945

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8274 -0.2369 0.8316 0.8269 CHF/EUR 0.9280 -0.1855 0.9303 0.9269 NOK/EUR 11.7389 -0.4292 11.7982 11.7201 SEK/EUR 11.5333 -0.2038 11.5599 11.5154 USD/EUR 1.0584 0.1770 1.0595 1.0532

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5471 -1.1122 1.5676 1.5451 CAD/USD 1.4123 -0.2490 1.4177 1.4092