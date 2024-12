Růst americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí překvapivě zrychlil na 3,1 procenta

Americká ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla v přepočtu na celý rok o 3,1 procenta po tříprocentním růstu ve druhém čtvrtletí. V konečné zprávě to dnes uvedlo americké ministerstvo obchodu. Revize dat je překvapivá, většina ekonomů se domnívala, že statistici potvrdí pokles tempa růstu hrubého domácího produktu (HDP) na 2,8 procenta.



Za silnějším růstem jsou výdaje spotřebitelů a částečně i růst vývozu. Největší ekonomika světa nadále roste svižným tempem, i když základní úrokové sazby ve Spojených státech zůstávají nad dlouhodobým průměrem.



Za posledních devět čtvrtletí byl růst americké ekonomiky v osmi čtvrtletích nad dvěma procenty. Spotřebitelské výdaje, které se na ekonomické aktivitě v USA podílejí zhruba ze dvou třetin, ve třetím čtvrtletí rostly tempem 3,7 procenta. Je to nejvíce od prvního čtvrtletí 2023 a lepší výsledek, než ministerští statistici odhadovali v předběžné zprávě. V ní hovořili o růstu tempem 3,5 procenta.



Vývoz v období od července do září vzrostl o 9,6 procenta. Investice do podnikání vykázaly růst o 0,8 procenta, investice do vybavení se ale zvýšily o 10,8 procenta. Výdaje a investice federální vlády pak rostly tempem 8,9 procenta, včetně růstu výdajů na obranu o 13,9 procenta.



Americké voliče ale stabilní růst ekonomiky za vlády prezidenta Joea Bidena zvoleného za Demokratickou stranu nijak neokouzlil, píše agentura AP. Jsou rozhořčeni kvůli vysokému růstu cen, který začal v roce 2021 a kvůli němuž jsou ceny v ekonomice asi o 20 procent vyšší. V listopadu si proto ve volbách zvolili Donalda Trumpa z Republikánské strany, který se tak v lednu po čtyřleté pauze vrátí do Bílého domu.



Americká centrální banka (Fed) ve středu snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,25 až 4,50 procenta. Naznačila, že s dalším snižováním počítá i v příštím roce, ovšem pomalejším tempem, než se domnívali analytici.