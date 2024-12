Kaplan: Fed pravděpodobně nepůjde níže bez toho, aby nastal výraznější pokles v inflaci

Robert Kaplan z , který působil ve vedení americké centrální banky, v rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že rozhodování o posledním snížení sazeb muselo být těžké. A Fed pravděpodobně nepůjde níže bez toho, aby nastal „výraznější pokles v inflaci“.



Kaplan míní, že aktuální výše sazeb odpovídá současné ekonomické situaci. Predikce jednotlivých členů vedení Fedu pak podle něj mají obvykle velmi krátkou životnost, protože situace se rychle mění. Jsou tak sice nejlepším současným odhadem, ten ale nemusí vydržet dlouho. Nyní navíc v americkém hospodářství mohou probíhat výrazné strukturální změny, první z nich by byla změna v regulačním prostředí.



Celkový regulační rámec by se podle ekonoma mohl posouvat k tomu, aby se zlepšila produktivita. Bude zahrnovat „snahu o snížení cen energií“, a toho by mohlo být dosaženo i uvolněním těžby, povolením stavby ropovodů a podobně. K tomu vláda plánuje některé velké investiční programy, ale na druhou stranu chce dosáhnout vyšší efektivity ve státním sektoru. To se ale podle ekonoma pravděpodobně nepodaří bez toho, aby vláda „sáhla na některé citlivější oblasti“.



V neposlední řadě jsou významným tématem cla. Ta mohou existovat na úrovni hrozby, nebo mohou být zaváděna reálně. A ekonomiku ovlivní i postup vlády směrem k imigraci, která mimo jiné výrazně ovlivňuje velikost pracovní síly v americkém hospodářství. Může Trump ztratit podporu firemního sektoru, jestliže by skutečně zaváděl vysoká cla? Kaplan na tuto otázku odpověděl, že firmy se obávají neschopnosti přesouvat určitou část výroby do Mexika kvůli tomu, že celkové náklady výroby jsou v USA vyšší než v sousední zemi. „Trump bude mít podporu vedení firem, ale problém budou jeho konkrétní kroky.“ Jinak řečeno, jedna věc jsou „kroky verbální, druhá konkrétní akce.“



Kaplan míní, že každý rok se objevuje „uměle vyrobená krize“. Tedy krize kolem dluhových limitů. Je to neustále se opakující „sága“, která nakonec vždy končí dohodou a která svým způsobem zakrývá skutečný problém, kterým je růst poměru dluhu k HDP. Bylo by tak pochopitelné, pokud by prezident nechtěl řešit pseudokrize, ale zaměřil by se na skutečné téma, kterým je celkový vývoj zadlužení.



Zdroj: Bloomberg