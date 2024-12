Muskův vliv v Trumpově administrativě vyvolává kontroverze. Nyní si vzal na mušku Fed

Donald Trump v neděli prohlásil, že prezidentem USA bude on, nikoli Elon Musk. "Ne, nepřebírá prezidentský úřad," podotkl Trump ve Phoenixu, když reagoval na rostoucí stížnosti na roli šéfa Tesly v nastupující administrativě. "Vyskytl se tu nový nešvar," řekl. "Všechny možné hoaxy. Jedním z nich je, že prezident Trump postoupil prezidentský úřad Elonu Muskovi. Ne, ne, to se neděje."



Trump žasl nad talentem miliardáře narozeného v Jižní Africe a připsal Muskovi, že mu pomohl získat Pensylvánii. Musk přispěl do pro-Trumpova politického akčního výboru celkem 238,5 miliony dolarů, čímž se stal největším dárcem v amerických volbách.

„Není hezké mít chytré lidi, na které se můžeme spolehnout? Nechceme to snad?" ptal se Trump v Turning Point v USA. "Ale ne, nebude prezidentem, to vám můžu říct," uvedl Trump. „A jsem v bezpečí. Víte proč? Protože nemůže být prezidentem. Nenarodil se v této zemi. Ha ha ha."

To, že by Trump cítil povinnost zodpovídat se Muskovi, svědčí o neobvyklém vlivu, který tento nejbohatší muž světa má ve druhém Trumpově prezidentství, které začne za měsíc. Trump pověřil Muska do vedení snah o snižování nákladů a deregulaci, které nazývá Ministerstvem pro efektivitu vlády. Nejde o oficiální ministerstvo, ale spíše o malou skupinu lidí, kteří pracují z washingtonských kanceláří Muskovy společnosti SpaceX a kteří se organizují kolem účtu na Muskově platformě sociálních médií X.



Muskovo jmenování již přineslo řadu stížností kvůli střetu zájmů. Mnoho Muskových firem, včetně automobilky , firmy na hloubení tunelů Boring, vesmírné společnosti SpaceX a její satelitní sestry Starlin, jsou regulovány federální vládou a dostávají federální smlouvy.



Elon Musk si ve snaze o efektivitu bere za cíl Fed



V pondělí si Musk vzal na mušku Fed a v příspěvku na X řekl, že Fed je „absurdně přezaměstnaný“. Tento názor se shoduje s názorem Trumpa, který v rozhovoru pro agenturu Bloomberg před volbami řekl, že si myslí, že být předsedou Fedu patří mezi nejjednodušší práce ve Washingtonu. „Jednou za měsíc se objevíte v kanceláři a řeknete: ‚Podívejme se, hoďme si mincí‘.“



Muskovy poznámky k Fedu byly součástí vlákna, které začalo, když někdo zveřejnil příspěvek o posledním politickém rozhodnutí Fedu. A přicházejí poté, co nově zvolený americký prezident Donald Trump tvrdil, že by měl mít slovo také v měnové politice a stanovování úrokových sazeb.



Federální rezervní rada ve Washingtonu a 12 regionálních rezervních bank po celých Spojených státech loni zaměstnávaly asi 24 000 lidí – výrazně méně než srovnatelné instituce. V eurosystému, který zahrnuje Evropskou centrální banku a 20 národních protějšků v regionu, měly centrální banky dohromady na výplatních listinách více lidí.



Zatímco Powell neodpověděl přímo, prezidentka ECB Christine Lagardeová Trumpovo reptání zpochybnila a pozvala ho, aby se přijel podívat na práci jejího týmu ve Frankfurtu. „Mám tisíce tvrdě pracujících lidí – ekonomů, právníků, počítačových vědců – a mohu vás ujistit, že pracují velmi tvrdě každý den, nejen jednou za měsíc,“ řekla pro Bloomberg TV. "Bráníme euro a bojujeme za euro, stejně jako Fed brání dolar, tím jsem si jistá - nechci mluvit za Jaye Powella, ale jsem si jistá, že stejně tak i on vidí svou práci."



Zdroj: Bloomberg