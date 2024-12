Americký soud opět zamítl dohodnutou rekordní odměnu pro šéfa Tesly Muska

Americký soud v pondělí již podruhé zamítl vyplacení rekordní odměny 55,8 miliardy dolarů (1,3 bilionu korun) řediteli automobilky Elonu Muskovi. Výrobce elektromobilů uzavřel smlouvu o odměně se svým šéfem v roce 2018 a letos ji schválila většina akcionářů, soudkyně ve státě Delaware však uvedla, že jejich hlasování nemůže ospravedlnit neakceptovatelně vysokou odměnu. Informují o tom tiskové agentury. Muskova firma uvedla, že se proti verdiktu odvolá.



Soud po žalobě akcionáře odmítajícího výši Muskovy odměny, kterou před tím schválila správní rada firmy, poprvé zamítl její vyplacení v lednu. Soudkyně Kathaleen McCormicková konstatovala, že je nespravedlivá vůči akcionářům. Firma poté v červnu nechala o odměně hlasovat akcionáře, z nichž většina s částkou souhlasila. Sám Musk disponuje zhruba 13 procenty akcií a pokud by dostal odměnu dohodnutou ve formě akcií, jeho podíl ve firmě by vzrostl na 20 procent.



Soudkyně ve zdůvodnění pondělního rozsudku uvedla, že problémem není odměna samotná, ale její výše, kterou firma od minulého verdiktu nezměnila. Fakt, že ji kromě správní rady schválili i akcionáři, na tom podle ní nic nemění. "Pokud by soud umožnil poraženým stranám vytvářet nová fakta za účelem přehodnocení rozsudku, soudní spory by se staly nekonečnými," odmítla postup Tesly McCormicková. Musk měl podle ní pod kontrolou vyjednávání o výši odměny a má vliv i na správní radu a akcionáře.



Jeden z nejbohatších lidí světa, s nímž americký prezident Donald Trump počítá do čela týmu pro vládní efektivitu, se k verdiktu zatím nevyjádřil. Jeho firma na jeho síti X označila rozsudek za špatný a uvedla, že se odvolá. Podle médií tak může učinit u nejvyššího soudu v Delaware, čímž se spor může protáhnout i o rok.



Již po prvním rozsudku se Musk kriticky vyjádřil na adresu justice státu Delaware, kde měla i jeho další firmy právní sídlo. Akcionáři v polovině roku schválili jeho přesun do Texasu.



Podle kompenzačního plánu měl Musk postupně získat 300 milionů akcií Tesly za cenu z roku 2018, pokud společnost splní ambiciózní cíle do deseti let. Cíle zahrnovaly nárůst tržní hodnoty firmy z tehdejších 50 miliard dolarů na 650 miliard dolarů.



Na základě tohoto cíle byla potenciální hodnota balíčku vyčíslena přibližně na 56 miliard dolarů. Dohoda tak představovala největší balík odměn, jaký kdy některá z firem v USA hodlala svému šéfovi vyplatit. Žaloba uváděla, že investory oklamala, protože naznačovala, že splnění těchto cílů je velmi obtížné, zatímco ve skutečnosti to tak podle žaloby není.