Více než polovina světové tržní hodnoty patří americkým firmám, ukazuje výzkum

Světovým akciovým burzám stále více dominují americké koncerny, jako je nebo . Podle výpočtů Handelsblatt Research Institute jejich hodnota činí 33,4 bilionu eur (zhruba 842 bilionů Kč), a tvoří tak už přes polovinu hodnoty firem na akciových trzích. Hlavním důvodem je skutečnost, že ceny akcií ve Spojených státech se už několik let zvyšují rychleji než ve zbytku světa, píše na svém webu list Handelsblatt.



Na seznamu 100 největších firem světa podle tržní kapitalizace je 63 podniků z USA, což je více než kdykoli předtím. Dohromady se na tržní kapitalizaci první stovky podílejí ze 76,7 procenta. V loňském roce to bylo 71 procent. Podíl všech amerických společností na celosvětové hodnotě akciového trhu činí 50,2 procenta, před rokem to bylo 45 procent.



Podle německého institutu je 17 z 20 nejhodnotnějších společností z USA. Jedničkou je výrobce chytrých telefonů s tržní kapitalizací 3,7 bilionu eur, následovaný společností s hodnotou 3,2 bilionu eur. vyvíjí polovodiče pro složité výpočetní úlohy v oblasti umělé inteligence (AI). Pro srovnání - všech 40 společností zahrnutých v hlavním indexu frankfurtské burzy DAX má dohromady hodnotu 1,9 bilionu eur.



Jedinou neamerickou společností v první desítce je saúdskoarabský ropný koncern Saudi Aramco. Jeho tržní kapitalizace 1,8 bilionu eur ale není srovnatelná s ostatními společnostmi. Je to proto, že na burze je umístěno pouze 2,5 procenta akcií této firmy.



"Zaměření na americké akcie nabylo extrémních rozměrů," řekli německému listu analytici ze společnosti Sentix. To v sobě podle nich sice skrývá velké příležitosti pro investory, zároveň to ale znamená i velká rizika.