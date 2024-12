Evropě sevřené mrazem rychle ubývají zásoby plynu. Velkolepé sedmičce na konci roku dochází dech

Největší světový akciový trh v závěrečné části hvězdného roku ztratil na síle, což bylo způsobeno propadem v oblasti velkých technologických firem. Evropa čelí mrazivé zimě s rychle se vyčerpávajícími zásobami plynu. Německý prezident rozpustil parlament, předčasné volby budou 23. února. Prohlubuje se i krize v Jižní Koreji.

Index S&P 500 snížil nárůst z tohoto týdne a Nasdaq 100 ztratil více než 1 %, přičemž Inc. a Corp. v pátek klesly nejméně o 2,4 %. Stalo se tak po prudkém vzestupu, kdy se akcie technologických společností přezdívaných „velkolepá sedmička“ podílely na výkonnosti amerického akciového benchmarku v roce 2024 více než polovinou.



Evropa brzy přijde o část dodávek plynu, protože klíčová tranzitní dohoda mezi Moskvou a Kyjevem vyprší 31. prosince. Pokud se v posledních dnech roku nepodaří uzavřít alternativní dohodu, bude zastavení ruských dodávek přes Ukrajinu znamenat řadu problémů pro již tak napjatý trh.

Největší obavy obchodníků vyvolává tempo stahování ze skladů (storages), protože evropské zásoby se rychle vyčerpávají.

Ty se smrskly na úroveň naplněnosti přibližně 75 %, což je úroveň, které bylo dosaženo o měsíc dříve než v minulé zimě. To je znepokojivé znamení nejen pro zbytek topné sezóny, ale i pro snahy o vytváření zásob později v roce 2025.



Německý prezident Frank-Walter Steinmeier rozpustil parlament a stanovil termín předčasných voleb na 23. února, čímž formálně schválil harmonogram navržený kancléřem Olafem Scholzem.

Scholz ze středolevé sociální demokracie minulý měsíc ukončil spojenectví tří stran se Zelenými a Svobodnými demokraty, když ve sporu o vládní půjčky propustil ministra financí za FDP Christiana Lindnera. Tento překvapivý krok připravil kancléře o většinu v dolní komoře parlamentu neboli Bundestagu a otevřel cestu k celostátnímu hlasování sedm měsíců před plánovaným koncem jeho čtyřletého funkčního období.



Jihokorejský parlament zbavil funkce zastupujícího prezidenta Han Duck-sooa, čímž zasadil další ránu vládě, která se už tak zmítá v problémech poté, co byla prezidentka Yoon Suk Yeol před necelými dvěma týdny suspendován kvůli svému krátkému nařízení o stanném právu.

Zákonodárci v pátek odhlasovali impeachment premiéra Hana v poměru 192:0. Podle informací Národního shromáždění to znamená, že premiér Han bude odvolán z funkce.



Cena ropy WTI vzrostla o 1,2 % na 70,47 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,7 % na 2 616,24 USD za unci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2181 0.2465 25.2265 25.1152 CZK/USD 24.1930 0.2569 24.2090 24.1070 HUF/EUR 410.6322 -0.1574 411.6196 409.8694 PLN/EUR 4.2725 0.1844 4.2784 4.2605

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6071 -0.0167 7.6239 7.5938 JPY/EUR 164.5410 -0.0668 164.7813 163.9713 JPY/USD 157.8130 -0.0538 157.9520 157.5070

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8292 -0.3431 0.8329 0.8288 CHF/EUR 0.9394 0.2497 0.9405 0.9359 NOK/EUR 11.8689 -0.0067 11.8860 11.8263 SEK/EUR 11.4820 -0.2564 11.5239 11.4600 USD/EUR 1.0422 -0.0096 1.0444 1.0405

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6121 0.2394 1.6129 1.6062 CAD/USD 1.4418 0.0743 1.4423 1.4376