Čína bude dotovat nákupy chytrých telefonů, aby podpořila domácí výdaje

Čína rozšíří dotace poskytované spotřebitelům také na nákup chytrých telefonů a další elektroniky. Chce tak podpořit domácí výdaje v době, kdy jí hrozí zavedení nových amerických cel. S odvoláním na informace čínského úřadu pro hospodářské plánování to uvedla agentura Bloomberg. Program spotřebitelských podpor se už vztahuje na nákup aut a domácích spotřebičů, nyní se tak rozšíří i na telefony, tablety či chytré hodinky.



Čínští spotřebitelé si po pandemii nemoci covid-19 nechávají chytré telefony déle. Důvodem je na jedné straně nedostatek zajímavých nových funkcí u přístrojů, ale také obecné utahování opasků. Podobně jako v případě automobilů či praček investoři doufají, že pobídky oživí největší světový trh s chytrými telefony a podpoří prodej značek Huawei Technologies a Xiaomi, a také nákupní platformy jako Alibaba a JD.com.



Čína chce novým krokem podpořit spotřebu, a kompenzovat tak dopady případných amerických cel na čínský vývoz, který byl hlavním pohonem ekonomického růstu země. Teprve podruhé za posledních deset let v prosinci nejvyšší čínští představitelé stanovili stimulaci výdajů a domácí poptávky za svoji hlavní prioritu pro rok 2025.



Vláda výrazně zvýší prodej zvláštních státních dluhopisů s mimořádně dlouhou dobou splatnosti, kterými chce program financovat. Kromě spotřebitelů program pomáhá i firmám, a to při financování modernizace jejich vybavení, uvedl generální tajemník Národní komise pro rozvoj a reformy Jüan Ta.



Koncem loňského roku zahájilo několik čínských provincií vlastní programy výměny osobních zařízení a telefonů. Celostátní iniciativa by se mohla ale ukázat jako účinnější.



Centrální vláda loni v červenci vyčlenila na podporu dotací 300 miliard jüanů (jeden bilion Kč). Peníze získala ze speciálních státních dluhopisů. Vládní program a programy místních samospráv od září výrazně zvýšily prodej automobilů a domácích spotřebitelů.



Čína už dříve dotovala nákupy mobilních telefonů v rámci rozsáhlého plánu stimulace domácí spotřeby, který zahájila koncem roku 2007. Cílem programu bylo čelit dopadům globální finanční krize. Program byl zaměřen na obyvatelstvo venkova a zahrnoval také nákup domácích spotřebičů, počítačů a automobilů. Ukončen byl v roce 2013.



Vládní výzkumný úřad CAICT dnes uvedl, že dodávky telefonů zahraničních značek do Číny v listopadu meziročně klesly o 47,4 procenta na 3,04 milionu kusů. Ze zahraničních značek má dominantní postavení na čínském trhu . Celkové dodávky telefonů v zemi, tedy včetně domácích značek, v listopadu meziročně klesly o 5,1 procenta na 29,61 milionu přístrojů.