Evropské akcie by mohly letos překonat USA, domnívá se jeden z největších býků na Evropu

Evropské akcie mají letos po výrazném zaostávání za americkými akciemi v loňském roce mnohem lepší podmínky díky zlepšujícím se ekonomickým vyhlídkám a nízké srovnávací základně pro firemní zisky, uvádí stratégové .

Tým vedený Maximilianem Uleerem v úterý zveřejnil, že navýšil váhu evropských akcií. Očekává, že index Stoxx 600 zakončí rok 2025 kolem 590 bodů, což znamená nárůst o přibližně 15 % z aktuálních úrovní. Mezi stratégy sledovanými agenturou Bloomberg má tak nejvyšší cíl.



„Ekonomická data překvapují dalším zlepšením, politická nejistota mizí, nová německá vláda pravděpodobně nabídne více příležitostí než rizik a další růst by mohly přidat potenciální čínské stimuly,“ napsal Uleer a dodal, že očekávání zisků firem ve čtvrtém čtvrtletí bude navíc „snadné překonat“.

Evropské akcie mají od rekordního maxima v září problém udržet si růst kvůli obavám z politických rizik a nedostatečného ekonomického růstu v Číně, která je jedním z největších obchodních partnerů. A investory od evropských akcií také odrazují obavy z možných amerických cel po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.





Index Stoxx 600 v místních měnách zaostal v loňském roce za indexem S&P 500 o 17 procentních bodů, což je druhý největší negativní rozdíl od vytvoření evropského indexu v roce 2008, ukazují data sestavená agenturou Bloomberg. Prognostici zůstávají ohledně amerických akcií optimističtější, přičemž se očekává, že index S&P 500 letos vzroste o dalších 11 %, zatímco index Stoxx 600 by měl růst o pouhá 4 %, podle průměrné prognózy stratégů sledovaných agenturou Bloomberg.



Uleer také očekává, že americké akcie „budou letos dobré“, ale dodal, že tu jsou „různé spouštěče pro takticky vyšší výkon evropských akcií“. Tento stratég byl také jedním z největších býků na evropské akcie i v roce 2024. Index Stoxx 600 zakončil rok v těsné blízkosti jeho původního cíle 510 bodů, ačkoli tento cíl později aktualizoval na 540 bodů.



A také stratéžka ze , Beata Manthey, také doporučila investorům se do evropských akcií „znovu zapojit“, částečně poté, co pozice dosáhly extrémně medvědích úrovní.



Zdroj: Bloomberg