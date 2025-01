Evropské trhy začínají profitovat z poslední série dobrých zpráv

Výsledková sezóna se rozjela pozitivním směrem a do toho se přidaly další příznivé korporátní zprávy, jako třeba ta dnešní o námluvách Glencoru s . A dobré zprávy přicházejí i z makroekonomické oblasti. Po mírně nižší jádrové inflaci v USA to byly včerejší maloobchodní tržby, které mohou dál tlumit obavy z toho, že by se inflace rozjížděla kvůli poptávkovým tlakům. Dnes vyšla data z Číny, která rovněž překvapila pro trhy tím správným směrem. HDP za 4Q zrychlil a stoupl více, než se čekalo (5,4 vs 5,0 y/y). Krom toho i maloobchod a průmysl za prosinec vykázaly lepší dynamiku oproti odhadům.

Přidat můžeme vývoj na dluhopisovém trhu, kde sledujeme stabilizaci po dvou dnech poklesu výnosů - opět pohyb, který by měl akciím vyhovovat. Včerejší Wall Street trochu zasela pochybnost, zda došlo k pevnému zlepšení sentimentu. Ani dnešní vlažně pozitivní vývoj na čínských akciích moc nepřesvědčil. V Evropě se však situace už lepší a zdejší trhy po opatrnějším začátku úspěšně navyšují zisky.

DAX si připisuje už přes procento, podobně jako italský FTSE MIB. CAC40 nebo FTSE100 jen trochu zaostávají se ziskem kolem jednoho procenta, zatímco nizozemský AEX přidává 0,4 pct. Americké futures se během dopoledne postupně zvedají a zatím naznačují start asi o 0,4 procenta v zeleném.

Drobnou vadou na kráse jsou další slabá makrodata z Británie, jejichž efekt však pociťuje hlavně libra a místní dluhopisy. Další důležitá čísla se dnes nečekají, když u amerického průmyslu nepředpokládáme podstatný dopad na obchodování.

Eurodolar se drží u 1,0300, ropa zůstává také skoro beze změny, zlato koriguje poslední nárůst a shora se blíží k 2700 USD. Koruna nereaguje na vyšší data o domácích výrobních cenách a dál slábne. Proti euru se obchoduje těsně nad 25,30.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3103 0.0933 25.3210 25.2727 CZK/USD 24.5750 0.1243 24.6035 24.5230 HUF/EUR 413.7480 0.3334 414.0982 412.2353 PLN/EUR 4.2677 0.0361 4.2706 4.2613

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5483 -0.0773 7.5575 7.5317 JPY/EUR 160.4145 0.3434 160.4950 159.7413 JPY/USD 155.7585 0.3654 155.8350 154.9815

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8441 0.2905 0.8454 0.8417 CHF/EUR 0.9384 0.0192 0.9390 0.9366 NOK/EUR 11.7270 0.1850 11.7309 11.6939 SEK/EUR 11.4924 0.0969 11.4991 11.4800 USD/EUR 1.0299 -0.0282 1.0310 1.0278

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6124 0.1615 1.6142 1.6077 CAD/USD 1.4411 0.0972 1.4418 1.4389