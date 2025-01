Škoda Auto loni vyrobila celosvětově přes 925.000 aut, meziročně o 4,2 pct víc

Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila přes 925.000 vozů, meziročně o 4,2 procenta víc. Na české závody automobilky v Mladé Boleslavi a Kvasinách připadá 823.000 aut. Ve dvou indických závodech vyrobila Škoda 32.800 vozů. Automobilka o tom dnes informovala v tiskové zprávě.



Pro vozy mateřského koncernu vyrobila Škoda Auto více než 280.000 bateriových systémů pro plně elektrické vozy a pro vozy s plug-in hybridním pohonem, přes milion převodovek a téměř 500.000 motorů.



"Rok 2024 byl z pohledu výroby jedním z nejnáročnějších let v historii automobilky Škoda Auto, a to zásluhou spuštění výroby rekordního počtu nových vozů, rozšiřováním našich kapacit v zahraničních závodech a další optimalizací výrobních procesů," uvedl člen představenstva Škody pro výrobu a logistiku Andreas Dick.



Ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi vyrobila loni automobilka 575.000 vozů modelových řad Fabia, Scala, Octavia, Kamiq, Enyaq a Enyaq Coupé. Vzniklo tam rovněž 355.000 přímo řazených převodovek MQ 200 a téměř 500.000 motorů úsporné řady EA 211. Rozšířenou linku v Mladé Boleslavi loni opustilo 227.000 trakčních akumulátorů pro elektromobily na platformě MEB, které využívají vozy Škoda i další značky koncernu. Dalších 53.600 baterií závod vyrobil pro plug-in hybridní modely.



V závodě v Kvasinách vyrobila automobilka 248.000 vozů především modelů Karoq a Kodiaq, během roku přibyla modernizovaná Octavia. V závodě ve Vrchlabí vzniklo 710.600 sedmistupňových automatických převodovek DSG 200, které se montují do modelů české automobilky i do vozů dalších koncernových značek.



V závodě v Bratislavě loni vyrobila Škoda 54.500 vozů modelu Superb nové generace.



Ve dvou indických závodech vyrobila Škoda 32.800 vozů. V Púně, kde se vyrábějí modely Slavia a Kushaq, začala v prosinci s výrobou nového SUV Kylaq, výrobní kapacita byla navýšená o 30 procent. Místní logistické centrum připravuje modely Slavia a Kushaq na plně rozložené montážní sady (CKD), které se budou kompletovat v nově vybudovaném závodu ve Vietnamu. Na lince ve městě Čhatrapati Sambhádžínagar se loni vyráběl SUV Kodiaq. Ve třech čínských závodech vyrobila automobilka 15.200 vozů. Na Ukrajině v Solomonovu pokračovala montáž SUV Karoq. V Kazachstánu, kde se z částečně rozložených sad (SKD) vyrábí modely Kodiaq, Karoq, Kamiq a Octavia, se loni vyrobilo prvních víc než 1400 vozů od opětovného vstupu značky na trh.



Automobilka plánuje letos v prvním čtvrtletí spustit sériovou produkci ve Vietnamu, kde se loni připravovala výroba modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sad (CKD) dovezených z Indie.



Škoda celosvětově zaměstnává zhruba 40.000 lidí. V současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq a Kushaq. Loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 6,9 procenta, na 926.600.