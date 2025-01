Americká společnost Meta letos investuje až 65 miliard USD do umělé inteligence

Americká společnost Meta Platforms letos investuje až 65 miliard dolarů (více než 1,5 bilionu Kč) do projektů spojených s umělou inteligencí (AI). Vybuduje velké datové centrum a také zvýší počet zaměstnanců v týmech, které se AI zabývají. Dnes to na sociální síť napsal generální ředitel firmy Mark Zuckerberg.



Společnost plánuje prostředky použít na vybudování datového centra "tak velkého, že by pokrylo značnou část Manhattanu," uvedl Zuckerberg. Dodal, že Meta letos plánuje uvést do provozu přibližně jeden gigawatt výpočetního výkonu a předpokládá se, že na konci roku bude mít více než 1,3 milionu grafických výpočetních jednotek.



"Je to obrovské úsilí, které bude v následujících letech hnacím motorem našich klíčových produktů a podnikání, odemkne historické inovace a rozšíří prvenství Ameriky v technologiích,“ napsal Zuckerberg.



Meta se stejně jako další přední technologické firmy snaží vybudovat větší datová centra, která by podporovala rostoucí výpočetní nároky na vývoj pokročilejších systémů AI. Začátkem tohoto týdne oznámily společnosti OpenAI, SoftBank a společný podnik s názvem Stargate v hodnotě 100 miliard dolarů, jehož cílem je vybudovat datová centra a infrastrukturní projekty AI po celých Spojených státech.



Analytici v anketě agentury Bloomberg odhadli, že kapitálové výdaje Mety letos v průměru dosáhnou 51,3 miliardy USD. Akcie podniku krátce po začátku obchodování na burzách v USA přidávaly přes půl procenta.