Meta investičně lepší než Apple?

Meta má „větší inovační momentum“ než . S tímto názorem přišel na CNBC Gene Munster z Deepwater Asset Management. Diskutovalo se o tom, zda Meta má a bude mít konkurenční výhodu v oblasti headsetů. A o tom, zda jsou „inovátoři lepší než ti, kteří se zaměřují na zdokonalování výroby.“ Do první skupiny by přitom měla patřit právě Meta, do druhé .



Munster míní, že Meta má skutečně v oblasti inovací lepší pozici. „Otázka pak zní, co je pro investory lepší. Zda ředitel společnosti, který se zaměřuje na inovace, nebo takový, pro kterého hraje hlavní roli provoz.“ Podle Munstera je odpověď jednoznačně jasná – inovátor. Dodal, že inovátorem je i Tim Cook z Applu, ale Meta v poslední době přichází s koncepty nošené elektroniky propojené s umělou inteligencí. Tedy s produkty, které podle této společnosti budou představovat „významnou kategorii“.



Následující graf porovnává výkony akcií společností a Meta od listopadu 2022. Zatímco ta první připisuje zisky převyšující 63 %, Meta je řádově výš:





Zdroj: CNBC



Munster míní, že Mark Zuckerberg si zaslouží uznání za to, jak velký objem investic jde do „AI brýlí“. „Pokud by se dala nějak měřit míra inovativnosti v krvi, tak Zuckerberg je inovativnější,“ dodal investor ke srovnávání šéfů dvou zmíněných společností. I přitom investuje do svého produktu Vision pro, ale „od Mety toho vidíme víc“.



Na CNBC k tomu dodali, že v určité době se zdálo, že Zuckerberg „je trestán za vše nové, s čím přijde.“ Nyní ale může být situace rozdílná, protože „umělá inteligence je více hmatatelná“. Když se totiž šéf Mety zaměřoval na Metaverzum, šlo o oblast, která byla pro řadu lidí těžko uchopitelná a nevěděli, co si pod ní představit. S umělou inteligencí je to ale rozdílné, rozdílná tudíž může být i reakce na to, když Meta přichází v této oblasti s novými věcmi.



Podle CNBC se Metě podařilo dostat se velmi rychle se svým modelem Llama na úroveň modelu od OpenAI. Llama už je navíc nabízena zákazníkům, což u Applu neplatí. Vše pak na CNBC zakončili tím, že umělá inteligence není evoluční, ale revoluční „s poukazem na to, jak rychle se věci v této oblasti mění.“





