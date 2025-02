Rozbřesk: Evropský automotive pod tlakem D. Trumpa - kdo je nejvíce zranitelný?

Na trzích opět narůstá obchodní nejistota po té, co Donald Trump oznámil záměr uvalit na EU cla ve výší 25%. Primárním cílem má být pravděpodobně sektor automotive, ale Donald Trump nevyloučil ani akci proti ostatním sektorům, neboť jeho výroky mířily obecně na celou evropskou ekonomiku. Plošná cla v takové výši v kombinaci s evropskou odpovědí by byla výrazným šokem pro celou globální ekonomiku. I proto věříme, že pokud nedojde k dohodě, nakonec v dubnu uvidíme spíše zavedení selektivních cel na vybraná odvětví v čele s automobilovým sektorem.

I to však může být pro evropský průmysl, který je pod tlakem z titulu vyšších cen energií, rostoucí konkurence a regulatorní nejistotou, velmi nepříjemná zpráva. Na evropský automotive jsou v tuto chvíli uplatňována cla 2,5 % - nárůst na 25 % by se výrazně promítl do cen produkce a schopnosti prodávat na americkém trhu. To vše v situaci, kdy řada automobilek řeší bolestné ztráty tržních podílů na čínském trhu. Nejzranitelnější jsou pak ty země a konkrétní automobilky, které mají vysoký podíl vývozů do USA a současně velkou část výroby mají přímo v Evropě.

Americký trh je v Evropě obecně důležitější pro německý (24% mimo-evropských exportů jde do USA) a italský (30% mimoevropských vývozů do USA) automobilky. Méně exponovaný je španělský automotive a ostatně i český, který je více orientován na evropský trh.

Pozice jednotlivých automobilek se však může výrazně lišit v závislosti na tom, jakou část produkce pro americký trh vyrábí v Evropě. Nejhůře je na tom pravděpodobně Porsche, které vyrobí prakticky sto procent automobilu pro americký trh v Evropě, následuje pak Volvo (zhruba 90%). Ostatní německé automobilky jsou na tom lépe - VW nebo Mercedes podle analýzy Goldman Sachs zhruba ze 40% pokrývají americký trh evropskou produkcí. Problém je, že v některých případech mají zainvestováno do výrobních závodů v Mexiku, které z pohledu celních válek Donalda Trumpa také nakonec nemusí být velkou výhrou…





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se posunula zpět nad 25,00 EUR/CZK pod tlakem výraznějšího obchodního napětí (viz úvodník). Dnešní zpřesněný výsledek HDP sice může v detailu vyznít pro korunu lehce příznivě (silná domácí poptávka). Na druhou stranu v současné globální konstelaci nevidíme pro korunu moc důvodů pro další výraznější zisky.



Eurodolar

Trumpova administrativa včera doupřesnila jak to v nejbližší době zamýšlí s vyššími americkými cly vůči hlavním obchodním partnerům. Poslední verze tedy zní, že na dovozy z Kanady a Mexika mají být uvaleny 25 % cla již příští úterý, v případě Číny mají být cla zvýšena o dodatečných 10 procentních bodů, přičemž ušetřena nemá být ani EU kdy podle úvah D. Trumpa zde mohlo být uvaleno clo ve výši 25 % na dovoz automobilů. Eurodolar zareagoval na odpoledení zprávy o vyšší clech vcelku jednoznač, když ztratil více než jednu figuru a dnes po ránu se obchoduje pod hladinou 1,04.

Konec týdne měl jak v eurozóně, tak v USA ve znamení důležitých inflačních čísel, ale strach z obchodních válek zřejmě makro-data zcela zastíní a minimálně do příštího úterý bude trh v obavách zdali vyšší cla (na Kanadu a Mexiko) budou opravdu spuštěna v plné palbě.