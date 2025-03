Fundstrat Global Advisors: Cla mohou nakonec fungovat deflačně, zajímavé mohou být finanční tituly

Tom Lee z Fundstrat Global Advisors je mezi investory známou postavou, mimo jiné díky tomu, že v posledních letech patřil k těm, kteří navzdory řadě pesimistických predikcí hovořili o dalším růstu amerického akciového trhu. V rozhovoru pro RiskReversal Media hovořil mimo jiné o tom, proč na býčím trhu tak často zaznívají negativní komentáře a proč on sám nevěřil v široce predikovanou recesi roku 2023 (viz první část rozhovoru v odkazech pod článkem). Pak navázal s úvahami o dalším vývoji inflace.



Lee míní, že vládní politika se může projevit výraznějšími pohyby na americkém trhu práce. Ceny pak v minulých letech výrazně vzrostly a pro spotřebitele by nyní mohl být velký problém i další růst ve výši 3 %. Lee se ale staví rezervovaně k predikcím, podle kterých by přicházela druhá vlna vyšší inflace. Jednak podle něj není jasné, jak moc se v poslední době v datech projevují sezónní faktory a úpravy. A také průzkumy mezi spotřebiteli podle experta nyní nedávají moc kvalitní obrázek o skutečných očekáváních, protože se do nich výrazně promítají politické postoje dotázaných. Rozporuplný obrázek ohledně inflace vysílají i dluhopisové trhy. Ale Lee tíhne k tomu, že dluhopisy inflaci za velký problém nepovažují.



Na otázku týkající se cel Lee uvedl, že mají potenciál stát se pro akciový trh brzdou, mohou přispět i k recesi. Fed podle něj vnímá cla jako inflační riziko a podle toho nyní jedná. Podle Leeho ale mohou cla ve skutečnosti fungovat deflačně, protože snižují kupní sílu domácností, a tudíž mohou spíše zvyšovat riziko recese. Od tohoto pohledu se odvíjí i expertův pohled na další vývoj sazeb. Ty by podle něj s ohledem na riziko recese způsobené cly měly spíše klesat. Pokud skutečný vývoj potvrdí, že ekonomika na cla reaguje spíše útlumem, bude podle experta prudce klesat pravděpodobnost zvyšování sazeb, a naopak by se měla zvyšovat pravděpodobnost toho, že sazby půjdou dál dolů.



Ke spotřebitelské důvěře a poptávce domácností ekonom uvedl, že „spotřebitelé jsou pravděpodobně spokojeni, když akcie rostou, ceny benzínu leží nízko a běžné výdaje nerostou.“ Letos akcie stagnují, ceny benzínu nijak nízko nejsou a to samé platí o běžných výdajích. Nyní se ale také projevují politické inklinace s tím, že voliči republikánů nyní mají důvod k radosti, ale demokrati nikoliv. Výsledný obrázek je tak smíšený, ale Lee spíše tíhne k tomu, že růstová akcelerace není pravděpodobná, tématem je spíše ekonomický útlum. I proto, že obchodní spory by mohly zpomalit ekonomiku Mexika a Kanady, což by se obratem mohlo projevovat i ve Spojených státech.



Americká vláda „nechce recesi“, ale podle Leeho také nechce, aby akcie rostly „během těžkých vyjednáváních o clech“. Na akciovém trhu pak mohou v budoucnu růst zejména finanční tituly, které dříve po řadu let zaostávaly. Nyní by mohly těžit z toho, že prostředí se mění k jejich prospěchu včetně využívání umělé inteligence. Lee také věří „digitálním aktivům a v neposlední řadě akciím menších společností. Ty se obchodují s nižšími valuačními násobky a celkově by měl vývoj nahrávat spíše společnostem, které jsou více zaměřeny na domácí trh, což jsou často právě menší firmy. Prospívat by jim měly i nižší sazby. Opatrnost vůči těmto společnostem ale může být stále namístě během jednání o clech.



Zdroj: RiskReversal Media