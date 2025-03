ČSOB podepsala mandát na miliardovou emisi zelených dluhopisů pro Accolade

ČSOB společně s , ČS a Conseqem podepsala mandátní smlouvu na umístění nové emise 5letých seniorních zelených dluhopisů zajištěných finanční zárukou společnosti Accolade Holding, a.s. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1.251.000.000 Kč s možným navýšením až do výše 1.875.000.000 Kč. Jedná se o tzv. wholesalovou emisi, která je primárně určena institucionálním investorům, jak napovídá i nominální cena 3 miliony korun. Emise má být spuštěna ve středu 5. března a úpis má probíhat po dobu dvou týdnů. Detailní informace nad rámec dosud dostupné zprávy by měl emitent uvolnit ve středu.

Accolade Finco Czech 2, s.r.o. udělil mandát konsorciu bank: Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a , a.s. („Aranžéři a vedoucí spolumanažeři“) a Conseq Investment Management, a.s. („Co-manažer“) k umístění nové emise 5letých seniorních zelených dluhopisů zajištěných finanční zárukou společnosti Accolade Holding, a.s. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1.251.000.000 Kč s možným navýšením až do výše 1.875.000.000 Kč, uvedl dosud emitent.

„Dluhopisy budou vydány dle českého práva v rámci nově zřízeného dluhopisového programu. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu bude 3.000.000 Kč a vydání dluhopisů je očekáváno v dohledné době, v závislosti na tržních podmínkách. Emitent plánuje požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze,“ uvádí dále sdělení.

Skupina Accolade se zaměřuje na investice do developmentu a dlouhodobé vlastnictví a správu, případně prodej, moderních průmyslových parků. Poskytuje prvotřídní infrastrukturu pro podnikání v Evropě, nejčastěji pro nájemce světových značek z oblastí retailu a e-commerce, lehké výroby a logistiky. Působí v České republice, Polsku, na Slovensku a ve Španělsku, kde k 31. 12. 2024 vlastnila portfolio nemovitostí o rozloze 1,3 mil. metrů čtverečních v síti 28 moderních industriálních parků, z nichž některé disponují certifikacemi BREEAM. Kromě toho skupina drží zakladatelské akcie a je manažerem fondu kvalifikovaných investorů Accolade Fund SICAV plc (Accolade Industrial Fund) a provozuje mezinárodní letiště Brno Tuřany jako druhé největší letiště v České republice dle počtu přepravených osob. Za šest měsíců končících 30. června 2024 dosáhly tržby skupiny 1,7 miliardy korun se ziskem 626,5 milionů Kč a celkovými aktivy ve výši 38,5 miliardy korun.