Výnosy německých dluhopisů včera rostly nejvíce za 28 let, ECB dnes sníží sazby a Trump udělil automobilkám výjimku z nových cel na dovoz z Mexika a Kanady

má nové cílové ceny od a . Bankovní rada ČNB dnes rozhodne o nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Výnosy německých vládních dluhopisů včera zaznamenaly největší nárůst za posledních 28 let po předběžné dohodě o vyšším financování obrany a infrastruktury a změně dluhové brzdy. ECB dnes pravděpodobně sníží úrokové sazby, aby podpořila růst v eurozóně. Americký prezident Donald Trump poskytl automobilkám měsíční výjimku z nových cel na dovoz z Mexika a Kanady. Kanada si stěžuje na nová americká cla u WTO a hrozí odvetnými opatřeními. Francouzský prezident Emmanuel Macron otevřel debatu o rozšíření francouzského jaderného deštníku o evropské partnery. A evropské futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,0 %, FTSE 100 +0,6 % a DAX +0,9 %.



Erste Bank dostala nové cílové ceny. navyšuje cílovou cenu na 76 EUR z 69 EUR, doporučení „buy“. zvyšuje cílovou cenu na 62 EUR z 59 EUR, doporučení „equalweight“.



Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes rozhodne o nastavení sazby takzvané proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Rezerva má zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky, o její výši rozhoduje ČNB ve čtvrtletních intervalech. Od loňského července sazba činí 1,25 procenta. Při posledním rozhodování o sazbě proticyklické kapitálové rezervy loni v listopadu bankovní rada uvedla, že současná výše pokrývá růst cyklických rezerv v bankovních bilancích, který souvisí s pozvolným oživováním úvěrové aktivity. Členka bankovní rady Karina Kubelková ale tehdy upozornila, že pokud by banky příliš uvolňovaly úvěrové standardy, je ČNB připravena sazbu rezervy zvýšit.



Výnosy německých vládních dluhopisů ve středu vzrostly nejvíce za posledních 28 let v reakci na dohodu o zvýšeném financování obrany a infrastruktury. Výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o 0,56 procentního bodu na 2,7995 procenta. Strany vznikající vládní koalice se na úterních sondážních rozhovorech dohodly na obřím finančním balíčku, který má obsahovat stovky miliard eur na obranu a investice do infrastruktury, a že kvůli výdajům na infrastrukturu a obranu upraví pravidlo známé jako dluhová brzda, které je zakotveno v ústavě, a vytvoří zvláštní infrastrukturní fond o objemu 500 miliard eur (12,5 bilionu Kč). Podle investiční banky by nový německý přístup k vládním výdajům mohl zvýšit růst hrubého domácího produktu (HDP) země až na dvě procenta v roce 2026. To by by výrazně překonalo dosavadní prognózu růstu o 0,8 procenta. Pro změnu ústavy nutnou k úpravě dluhové brzdy, která omezuje deficit na 0,35 procenta HDP, je nutná dvoutřetinová většina ve Spolkovém sněmu. Merz plánuje prosadit změny ještě tento měsíc, dokud zákonodárný sbor zasedá ve starém složení.



Evropská centrální banka (ECB) na dnešním zasedání pravděpodobně přikročí k dalšímu snížení úrokových sazeb, aby podpořila hospodářský růst v eurozóně. Předpokládá se, že banka zredukuje depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na 2,50 procenta. ECB zahájila snižování úrokových sazeb loni v červnu. Od té doby zatím depozitní sazbu zredukovala pětkrát, vždy o čtvrt procentního bodu. Sazba se tak nyní nachází na dvouletém minimu 2,75 procenta.



Americký prezident Donald Trump se rozhodl poskytnout automobilkám měsíční výjimku z nových cel na dovoz z Mexika a Kanady, pokud budou splňovat podmínky stávající dohody o volném obchodu. Oznámení přichází poté, co Trump hovořil s představiteli automobilek , Motor a Stellantis, píše server CNBC. Spojené státy tento týden uvalily na dovoz z Mexika a Kanady cla ve výši 25 procent.



Kanada si na nová americká cla stěžovala u Světové obchodní organizace (WTO). Ta v tiskové zprávě potvrdila, že od Ottawy dnes obdržela žádost o konzultace. Taková žádost formálně zahajuje spor u WTO. USA tento týden uvalily na dovoz z Mexika a Kanady cla ve výši 25 procent. Americká cla podle představitelů Kanady a Mexika nejsou odůvodněná. Kanadský premiér Justin Trudeau se nechal slyšet, že Trumpovým cílem je zruinovat kanadskou ekonomiku. Kanada v odvetě oznámila 25procentní cla na dovoz z USA v hodnotě 30 miliard kanadských dolarů (487 miliard Kč) a v případě potřeby se zaměří na zboží za dalších 125 miliard kanadských dolarů (dva biliony Kč) do 21 dnů. Zvažuje také cla na vývoz elektřiny do USA.



Paříž otevře debatu o rozšíření francouzského jaderného deštníku o evropské partnery, řekl dnes v televizním projevu k národu francouzský prezident Emmanuel Macron. Dodal, že konečné rozhodnutí o použití jaderných zbraní zůstane pouze v rukou francouzské hlavy státu. Macron tak reagoval na zprávy amerických médií, podle kterých prezident Donald Trump v noci na úterý rozhodl o pozastavení vojenské pomoci Ukrajině, dokud ho Kyjev nepřesvědčí o své ochotě jednat o míru.