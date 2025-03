Oživení na Wall Street nabírá na síle, spotřebitelská důvěra v zámoří se však propadla. Měď kvůli obavám ze zavádění cel na rekordu

Oživení akcií, které následuje po jednom z nejrychlejších výprodejů v historii, nabírá na síle, přičemž trh opětovně rostou některé z největších světových technologických společností. Index S&P 500 rostl o 0,2 %. Nasdaq 100 si polepšil o 0,4 %. Průmyslový index Dow Jones se příliš nezměnil. Většina megaakcií se posunula vpřed, ačkoli společnosti Inc. a Corp. po nedávné rally ztratily na síle. Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o tři bazické body na 4,31 %. Dolar klesl o 0,2 %.



USA uvedly, že Rusko a Ukrajina se dohodly na příměří v Černém moři a na vypracování mechanismů pro provádění zákazu úderů proti energetické infrastruktuře.

V úterý Bílý dům v samostatných prohlášeních uvedl, že třídenní jednání na technické úrovni v Saúdské Arábii s týmy z Ruska a Ukrajiny přinesla dohody „o zajištění bezpečné plavby“ v Černém moři. Strany se rovněž dohodly, že zabrání využívání komerční lodní dopravy k vojenským účelům, uvedl úřad.



Spotřebitelská důvěra v USA v březnu klesla na nejnižší úroveň za poslední čtyři roky kvůli obavám z vyšších cen a ekonomických vyhlídek v souvislosti s rostoucími cly Trumpovy administrativy.

Ukazatel důvěry Conference Board se snížil o 7,2 bodu na 92,9 bodu, ukázaly v úterý zveřejněné údaje. Mediánový odhad v průzkumu agentury Bloomberg mezi ekonomy počítal s hodnotou 94.

Ukazatel očekávání pro příštích šest měsíců klesl o téměř 10 bodů na 65,2 bodu, což je nejnižší hodnota za posledních 12 let, zatímco ukazatel současných podmínek se snížil mírněji.



Futures na měď na newyorské burze Comex vzrostly na rekordní hodnotu, protože obchodníci počítají s možností, že americký prezident Donald Trump uvalí na tento klíčový průmyslový kov vysoká dovozní cla.

Měď na burze Comex v úterý vzrostla na 5,2055 USD za libru, čímž překonala předchozí rekord 5,199 USD z 20. května. Nové historické maximum přišlo po zprávě agentury Bloomberg, že společnost Plc dočasně pozastavila dodávky mědi od předního producenta Chile. Podle osob obeznámených se záležitostí společnost zastavila dodávky ze své hutě Altonorte po problému, který ovlivnil pec v závodě.

Předběžný měsíční kontrakt letos vyskočil přibližně o 29 %, což vytvořilo bezprecedentní nesoulad mezi cenami v USA a celosvětovou referenční hodnotou stanovenou na Londýnské burze kovů.



Turecké dluhopisy a akcie se zotavily, když se nejvyšší ekonomičtí představitelé snažili uklidnit zahraniční investory v souvislosti se zadržením istanbulského starosty Ekrema Imamoglua, které minulý týden vyvolalo odliv miliard dolarů. Ministr financí Mehmet Simsek slíbil, že pro stabilizaci finančních trhů udělá „cokoli“, jak uvedli lidé, kteří se v úterý zúčastnili telekonference pořádané Inc. a .





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:57 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9222 -0.0346 24.9349 24.8653 CZK/USD 23.0755 -0.0130 23.1165 22.9685 HUF/EUR 399.4168 0.1490 399.8166 397.3716 PLN/EUR 4.1647 -0.2002 4.1783 4.1587

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8384 0.0349 7.8619 7.8282 JPY/EUR 161.6350 -0.6831 163.0485 161.6425 JPY/USD 149.7300 -0.6667 150.9445 149.5525

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8340 -0.2345 0.8365 0.8340 CHF/EUR 0.9525 -0.1133 0.9557 0.9511 NOK/EUR 11.3267 -0.3760 11.3749 11.2898 SEK/EUR 10.8277 -0.7935 10.9197 10.7688 USD/EUR 1.0798 -0.0287 1.0830 1.0777

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5855 -0.3520 1.5926 1.5808 CAD/USD 1.4314 -0.0489 1.4333 1.4272